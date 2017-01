„Motanul încălţat“ a umplut sala de două ori în aceeaşi zi

La Teatrul pentru Copii și Tineret

„Motanul încălțat“ a umplut sala de două ori în aceeași zi

Cine crede că programarea celui de-al doilea spectacol în fiecare duminică la Teatrul pentru Copii și Tineret a fost o decizie… mercantilă, care nu mai atrage decât prea puțin public, se înșeală, și chiar foarte grav. Iar și mai tragic este să credeți că actorii dau rasol la cea de-a doua reprezentație. Am asistat duminică, 1 noiembrie, de la ora 12,30, la spectacolul „Motanul încălțat” programat a doua oară în aceeași zi, o piesă care se joacă de mai bine de doi ani de la premieră cu casa închisă. „La solicitarea părinților, am programat câte două reprezentații, dar să știți că nu este ușor deloc!”, ne declara Lică Gherghilescu. Și am putut să observăm ieri cum actorii transpiră la fel de mult și sunt la fel de convingători în fața celui mai exigent public. Iar spectacolul jucat ieri nu este unul deloc… comod, personajul principal interpretat de Daniel Minciună – Motanul – solicitându-l pe acesta la maxim. Poate că e ușor să judeci de undeva, din scaunul sălii, prestația actoricească și să trăiești cu impresia că această meserie este una chiar foarte distractivă, dar chiar și atunci când mânuiesc păpuși acești artiști se detașează de problemele omenești cu care ne confruntăm fiecare, oferind o oră de educație și amuzament celor mici… Și mari, deopotrivă!