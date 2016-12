Moştenirea lui Custurea! Muzeul de Istorie, o "corabie" în derivă

4

,,corabia,, merge mai departe!

Muzeul nu este in deriva. Un jurnalist poate scrie ce vrea. Putea foarte bine sa scrie ca este in ...rahat! Adevarul este ca muzeul merge bine! In ultimii ani s-au facut modernizari in expozitie, s-au aplicat proiecte de prezentare si promovare, altele cu multa munca si bani putini! Sa nu uitam ca o institutie de talia muzeului de istorie nu poate functiona ca un SRL. Un muzeu aduce numai capital de imagine si consuma multe resurse. Ca sa aduca, trebuie sa investesti. Si sa nu uitam ca au fost facute reduceri masive de personal, iar in anul 2012 luni bune cei ramasi nu si-au luat salariile la timp.....adica au fost tinuti de finantator(CJC)muritori de foame! Si cu toate acestea, muzeul are vizitatori, cei care trec pragul institutiei nu stiu cu ce greutati se confrunta institutia, si asta nu din vina directorului. Poate fi director si Nicusor Constantinescu! Daca nu ii asiguri finantare, institutia nu poate functiona. Atunci spui ca este un management defectuos si schimbi directorul. Deci, nu mai vorbiti daca nu stiti! Deocamdata muzeul isi afce treaba: organizeaza sesiunea stiintifica anuala, scoate revista, are santiere arheologice, presteaza servicii pentru descarcarea de sarcina arheologica in tot judetul....are vizitatori, este prezent in programe nationale si cu finantare europeana....ce mai vreti in plus? Cine va fi director? Mie imi este teama ca daca va venu unul din afara nu va sti ce sa faca. A mai avut muzeul un director extern care nu a rezistat decat cateva luni. O institutie de prestigiu trebuie lasata sa-si aleaga singura conducerea. Daca cei din interior ar fi analfabeti, idioti, cretini, nu ar sti meserie, ar face totul pe dos....atunci, da sa se aduca director. Dar daca are specialisti, oameni de isprava, profesionisti cu recunoastere, de ce sa aducem ,,cârtițe,, care habar nu au de specificul institutiei? ...Poate doar daca este preferat un arheolog de la muzeele vecine: Tulcea, Slobozia, Calarasi ....sau de aiurea! Dar altcineva nu cred ca este o solutie buna. Cred ca abia dupa ce va fi instalat un director ,,extern,, asa cum aud ca se pregateste, va incepe ,,corabia,,sa intre in deriva. Deocamdata, corabia merge inainte!....chiar daca vantul care ii sufla in panze nu este tocmai bun!....Ultimii ,,carmaci,, au stiut totusi ce sa faca.........