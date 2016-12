Moscheea şi misterele sale. "Nu m-am săturat de viaţă"

Moscheea și misterele sale. "Nu m-am săturat de viață"

Grație frumuseții ei, Moscheea „Esmahan Sultan” din Mangalia este vizitată, anual, de mii de turiști. Chiar dacă informațiile arată faptul că monumentul datează din anul 1575, istoricii spun că este mult mai veche. Mai mult, cimitirul vechi de peste 300 de ani din curtea edificiului atrage și el atenția iubitorilor de istorie.Construită de fiica sultanului Selim al II-lea (1566 -1574), moscheea din Mangalia are o arhitectură impresionantă. În curtea edificiului se află și un cimitir, unde au fost îngropate personalitățile vremii.Amplasate în apropierea Portului turistic, moscheea și cimitirul sunt situate într-un spațiu care se întinde pe o suprafață de aproximativ 5.000 mp.Specialiștii spun că este unul dintre cele mai frumoase monumente arhitectonice, datorită combinației dintre stilul grecesc cu cel turcesc, acestora adăugându-li-se și ușoare influențe maure. Pridvorul, stâlpii și balustradele din lemn dau un stil aparte acestui edificiu, inclus în anul 2004 în lista monumentelor istorice, la grupa A valoare națională. Mai mult, la construcția moscheii s-a folosit piatră luată din zidurile cetății Callatis.Un alt element de atracție îl constituie fântâna rituală din curtea geamiei, construită cu piatră provenită dintr-un vechi mormânt roman.Mândria comunității localeIsmet Halil, imam la „Esmahan Sultan”, ne povestește despre fântâna din curtea moscheii: „La fântână, avea loc procesul de ablu-țiune (spălare rituală pe corp sau pe o parte a lui, prescrisă de unele religii pentru purificare). Orice musulman care trecea pragul edificiului trebuia să fie curat. Această fântână datează tot din timpul construcției moscheii și încă se mai zărește bazinul cu robinetele. În prezent, procesul de abluțiune, operațiunea de spălare pe mâini, pe față, pe picioare până la gleznă se execută în altă parte a complexului”.La fel de important este și cimitirul, unde se găsesc morminte vechi de trei secole, dar și mor-minte datate dinaintea construirii moscheii. Inscripțiile de pe stelele funerare sunt scrise în turcă, persană și arabă. Impresionant este mormântul unei fete, ampla-sat chiar în fața lăcașului, pe care scrie: „Am venit pe lumea asta, nu m-am săturat de viață, pesemne că așa mi-a fost destinul, nu am știut de dinainte.”În acest cimitir, este înmormântat și un fost muftiu, pe nume Ali Efendi, ne spune imamul Ismet Halil.Moscheea are o capacitate de 300 de persoane.Istoricul Sorin Marcel Colesniuc a declarat că, în urmă cu 10 ani, împreună cu dr. Ion Pâslaru, în timp ce studiau pietrele funerare din curtea geamiei, au descoperit că unele erau mai vechi decât data inaugurării geamiei: „Credem că data construirii moscheii este mult mai veche decât data pe care o știm cu toții.”Monumentul se bucură azi de o afluență însemnată datorită reabilitărilor executate în anul 2008, când cetățeni turci au sponsorizat tot ce înseamnă renovare. Astfel, un monument de patrimoniu a fost salvat și redat circuitului turistic.