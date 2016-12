„Monalisa“ în variantă dobrogeană

Marţi, 08 Februarie 2011

Duminică, 6 februarie, în sala dedicată creatorilor contemporani „Alexandru Ciucurencu” a Muzeului de Artă, a avut loc vernisajul expoziției de pictură semnate Aurelian Broască. Aflat la cea de-a cincea expoziție personală, artistul a reunit aproximativ 40 dintre cele mai expresive lucrări. În deschidere, gazda evenimentului, dr. Doina Păuleanu, directorul muzeului, a ținut să precizeze: „Expoziția prezintă desene care sunt lucrări pregătitoare, lucrări individuale, în care se recunoaște calitatea meșteșugului dobândit. Este recunoscută linia expresivă, portrete de caracter. În ceea ce privește compoziția, ele sunt complexe și își propun să citeze din lucrările maiștrilor, lucrări de limbaj din istoria umanității”. În cadrul expoziției, iubitorii și, deopotrivă, criticii de artă au putut să se delecteze cu compoziții care înfățișează personaje și portrete - lucrări în ulei și studii pregătitoare de diverse dimensiuni. „Lucrările sunt realizate în ultimii ani și sunt analizate, trudite, gândite în multe schițe”, ne-a mărturisit pictorul Aurelian Broască. Printre lucrările expuse, se numără: „Călători”, „Muzeu din Roma”, „Micuța dobrogeană”, „Aripi ne-reușite”, „Întunecare” sau „Luchian cu albăstrea”. „«Studiu antropologic pe un om vertical» este o lucrare la care țin foarte mult, poate una dintre cele mai reușite lucrări ale mele. O consider ca fiind una dintre cele mai izbutite”, a subliniat pictorul. O altă lucrare de suflet este „Micuța dobrogeană”, în care artistul a avut-o drept muză chiar pe fiica sa și pe care a recunoscut că a executat-o cel mai rapid. Nici „Monalisa” nu a rămas neatinsă de viziunea contemporană a artistului dobrogean. „Mi-a făcut plăcere să realizez o reproducere după această pictură celebră și am încadrat-o cum am crezut eu mai bine pentru a fi pusă în valoare. Am păstrat și un fragment de ramă originală și restul o abordare mai modernă, o cromatică ceva mai colorată, care cred că pune în valoare pictura”, a mai adăugat Aurelian Broască. Expoziția este deschisă vizionării publicului timp de trei săptămâni, la Muzeul de Artă Constanța, între orele 9,00 și 17,00, cu excepția zilelor de luni și marți, când muzeul este închis. Nicoleta BUJOR