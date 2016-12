Momente festive la Liceul „C.A. Rosetti” Constanţa

1

schimbari majore

de cand este d-na Nica director a facut multe pt scoala,s-au schimbat foarte multe in bine in liceu, este de lucrat fiind o scoala grea, dar se doreste sa se faca schimbari, iar imaginea scolii a crescut foarte mult in acest an scolar; daca ne-ar lasa niste "doamne" si "domnisoare" prof., ar fi perfect, avand in vedere ca este o scoala, elevii trebuiesc instruiti, educati nu au nevoie de persoane care ar putea lucra ca "jandarmi" la Penitenciarul Poarta Alba, avand un fizic,dar mai ales un comportament grosolan, deloc feminin, demn de o doamna, mai ales de o persoana ce se presupune a fi prof, a fi intelectual. Sunt destui profi, chiar si tineri, care isi fac bine meserie chiar si la disciplinele: chimie, geografie, informatica, mate, mecanica...