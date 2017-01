Modificări de note după contestaţiile la titularizare

Modificări de note după contestațiile la titularizare

Ieri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean s-au afișat rezultatele contestațiilor depuse în urma derulării concursului național unic de ocupare a posturilor declarate vacante în învățământul preuniversitar constănțean, iulie 2007. Cele 150 de lucrări contestate au fost trimise pentru reevaluare în mai multe centre universitare din țară. „În urma centralizării datelor, 12 candidați dintre cei care au obținut inițial medii sub 5, au primit, după rezolvarea contestațiilor, note de promovabilitate. De asemenea, alți cinci viitori profesori care fuseseră, inițial, notați sub 7, au primit, după contestații, medii peste 7, devenind astfel titularizabili. Din nefericire, doi candidați care aveau medii peste 5 și au ales să depună contestație, după reevaluare, li s-a scăzut din punctaj, ajungând la medii sub 5, pierzând astfel concursul“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, purtătorul de cuvânt al ISJ, inspector Andreea Păunescu Girip. Inspectoratul Școlar Județean a afișat, tot ieri, ierarhia, pe discipline a cadrelor didactice participante la concurs, în ordine descrescătoare. La nivelul județului nostru au participat la acest concurs 1.313 candidați. Profe-sorii care au luat cel puțin nota 7 și pot opta pentru unul dintre cele 496 de posturi titularizabile. Astăzi și mâine, candidații care au obținut cel puțin nota 7 trebuie să își depună fișa cu opțiuni. Repartizarea computerizată este programată pentru joi, 26 iulie, iar pe 27 iulie se vor emite deciziile de numire pe post sau catedră.Ieri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean s-au afișat rezultatele contestațiilor depuse în urma derulării concursului național unic de ocupare a posturilor declarate vacante în învățământul preuniversitar constănțean, iulie 2007. Cele 150 de lucrări contestate au fost trimise pentru reevaluare în mai multe centre universitare din țară. „În urma centralizării datelor, 12 candidați dintre cei care au obținut inițial medii sub 5, au primit, după rezolvarea contestațiilor, note de promovabilitate. De asemenea, alți cinci viitori profesori care fuseseră, inițial, notați sub 7, au primit, după contestații, medii peste 7, devenind astfel titularizabili. Din nefericire, doi candidați care aveau medii peste 5 și au ales să depună contestație, după reevaluare, li s-a scăzut din punctaj, ajungând la medii sub 5, pierzând astfel concursul“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, purtătorul de cuvânt al ISJ, inspector Andreea Păunescu Girip. Inspectoratul Școlar Județean a afișat, tot ieri, ierarhia, pe discipline a cadrelor didactice participante la concurs, în ordine descrescătoare. La nivelul județului nostru au participat la acest concurs 1.313 candidați. Profe-sorii care au luat cel puțin nota 7 și pot opta pentru unul dintre cele 496 de posturi titularizabile. Astăzi și mâine, candidații care au obținut cel puțin nota 7 trebuie să își depună fișa cu opțiuni. Repartizarea computerizată este programată pentru joi, 26 iulie, iar pe 27 iulie se vor emite deciziile de numire pe post sau catedră.