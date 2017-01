La seminarul național de la Mamaia

Modele de bună practică ale voluntarilor băcăuani

La finele săptămânii trecute, în Mamaia s-a desfășurat seminarul național „Voluntariatul, certificare pentru angajare”, întâlnire care și-a propus să concluzioneze, în parteneriat cu alte numeroase organizații non-guvernamentale, cât de oportună ar fi certificarea standardizată a voluntariatului, prin validarea competențelor pe care le capătă tinerii voluntari în acțiunile la care iau parte. Într-un sondaj efectuat de CENTRAS Constanța, organizatorul seminarului, s-a constatat că printre abilitățile pe care un voluntar le dezvoltă se numără lucrul în echipă, comunicarea scrisă și verbală, organizarea, dar și autoprezentarea sau luarea deciziilor. Programul inițial al seminarului la care a luat parte și „Cuget Liber” a fost urmat de două zile de consultanță pentru elaborarea designului unui sistem propriu de evaluare a abilităților și competențelor dobândite de voluntari. În final, s-a dorit elaborarea împreună cu voluntarii a unui chestionar și a unui ghid de interviu pentru angajatori care să reflecte măsura în care voluntariatul a contat la angajare până în acel moment, și cerințele angajatorilor pentru recunoașterea abilităților și competențelor dobândite prin voluntariat. Foarte interesantă ni s-a părut intervenția lui Gabriel Măgureanu, președintele Centrului de voluntariat Bacău, care s-a declarat împotriva birocratizării voluntariatului, dar de acord cu instituirea unei recomandări sau a unui alt instrument care să dea plus valoare acestei activități. „Am avut parte de cazuri la noi, la Bacău, în care părinți cu potențial financiar au venit să ne solicite contra mii de euro un certificat de voluntar pentru a-și putea înscrie copilul la o universitate din străinătate, unde se pune foarte mare accent pe această activitate. Și am zis că mai bine mi se usucă mâna decât să fac așa ceva!”, declara foarte sincer băcăuanul. Tot el, însă, avea să afirme că acolo, în orașul său natal, aceste certificări poartă atât girul Inspectoratului Școlar Județean, care primește întregul portofoliu al voluntarului, dar și girul școlii de unde provine respectivul elev. O altă foarte interesantă latură a voluntariatului la Bacău este că nu are vârstă. În sensul că există și o organizație a persoanelor vârstnice voluntare, care prestează diverse activități la domiciliul unor semeni de-ai lor aflați în incapacitate de a se deplasa. Dar care mai editează și o revistă proprie. „Nici nu vă puteți imagina cât de fericită este această categorie socială că mai poate fi încă utilă societății!”, adăuga același interlocutor. Evident că din sală, un voluntar constănțean a afirmat că ar fi cam imposibil să-i scoatem pe vârstnicii noștri din inerția în care au intrat odată cu vestitele Cluburi pentru pensionari și să-i angrenăm în a socializa cu semeni de-ai lor care nu au cui să-și plângă disperarea. Pe de altă parte, Roxana Diaconu, expert în cadrul proiectului constănțean, se arăta foarte surprinsă de colaborarea cu inspectoratul băcăuan, știind că aici, la Constanța, de câte ori a încercat în ultima perioadă s-a izbit de un refuz nejustificat de categoric. „A fost o perioadă în care am colaborat foarte bine cu ISJ Constanța. Acum, însă, în permanență sunt prea ocupați pentru a răspunde solicitărilor noastre!”. Proiectul național „Voluntariatul, certificare pentru angajare” este finanțat de Comisia Europeană prin programul „Tineret în acțiune” și vine în întâmpinarea nevoilor voluntarilor de a li se recunoaște abilitățile și competențele dobândite prin voluntariat ca experiență profesională la angajare.