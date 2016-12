Mizerabilul destin al Festivalului Mamaia reînvie beleaua Grădinii "Perla"

6

LOOOOOL

"Multumim domnule Ungureanu..." lol. In caz ca nu v-ati dat seama, domnul director al Casei de Cultura Constanta nu este un om al culturii. De fiecare data se bate sus si tare cu pumnii in piept ca nu au fonduri si ca sunt finantati din fonduri proprii - CEEA CE E PERFECT NORMAL si se intampla dintotdeauna. Dar nu dintotdeauna se desfasoara aceasta bisnita si atat de putine activitati culturale. Domnul refuza orice comunicatie cu publicul si refuza sa recunoasca faptul ca institutia aceea ESTE UNA PUBLICA CU PERSONALITATE JURIDICA - acesta sustine ca sunt "privati" - cum poate ca acest om sa fie director? Se pare ca ii place sa discute cu presa, dar nu cu publicul. Teatrul acela dispare in favoarea City Mall - constructie desfasurata in PARC!! Parcuri care sunt pe cale de disparitie - in timp ce se tot concesioneza terenurile acestora, noi parcuri nu apar NICIODATA.