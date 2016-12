Mitingul profesorilor constănţeni, furtună într-un… lighean

Mitingul profesorilor constănțeni, furtună într-un… lighean

Modul prin care câteva cadre din învățământul constănțean au ales să-și sărbătorească ziua, și anume printr-o formă de protest de Ziua Mondială a Educației, nu a adus nimic în plus sau în minus omului de dincolo de catedră. Câteva zeci de angajați ai sis-temului educațional constănțean au scandat lozinci anti-guvernamentale, gen „V-am votat, ne-ați trădat, din salariu ne-ați tăiat!” fără ecou nici măcar pentru trecători, darămite pentru a fi considerată o întâlnire cu rol determinant. Doar așa, că s-au strâns și-n țară, „Hai s-o facem și noi!”, pentru că se știa că va fi un eșec o asemenea manifestație la Constanța. O vedeam mult mai utilă dacă s-ar fi organizat la momentul sosirii ministrului Educației, Daniel Funeriu, la Constanța. Strângeri cordiale de mâini Prefectului Claudiu Palaz i-a fost înmânată o scrisoare deschisă, în care i-au fost arătate toate „nerespectările legilor”, respectiv a Legii Educației, a Legii salarizării. „Ne dorim ca dvs., în calitate de reprezentant în teritoriu al Guvernului, să duceți mai departe durerile și doleanțele noastre, pentru că, în momentul de față, sistemul de învățământ din România este falimentar”, a transmis liderul Ioana Purcărea. Două dintre punctele fierbinți ale petiției se referă la alocarea a 6% din PIB și aplicarea celor peste 5.900 de hotărâri judecătorești pe Legea 221 și pe care Guvernul României nu dorește să le aplice. Anul trecut, peste 600 de cadre didactice au părăsit sistemul prin demisii sau concedii fără plată. Sunt foarte multe posturi blocate la nivel național și la nivel județean, posturi blocate cu personal din învățământul preuniversitar. În grădinițele cu orar prelungit, au fost blocate posturile de îngrijitor sau bucătar, o femeie de serviciu având în îngrijire 100 de copii.Prefectul a promis că va face tot ceea ce îi stă în atribuțiuni, în-trucât cunoaște această problemă și, atunci când e vorba de copii, face tot ceea ce este posibil. De ce ați venit în fața Prefecturii? Alexandrina Bodolan, lider sindical la Grădinița „Perluțele Mării” Constanța, a declarat că îi este imposibil să mai trăiască cu sala-riul lunar: „Suntem supuși unui stres enorm pe un venit de mizerie!”. Elena Bobu, Școala „Nicolae To-nitza”: „Guvernul ar trebui să ne re-pună în drepturile morale mai ales și apoi cele financiare. Cred că ar fi timpul să nu mai fie puse la zid cadrele didactice, că nu sunt entuziaste. Vrem să dobândim stima copiilor, a părinților și a societății, pentru că, atunci când am ales această profesie, am crezut că aș putea face măcar o mică parte din ce face domnul Trandafir. Din nefericire, oamenii s-au învățat să se resem-neze, precum ciobanul Mioriței care face testamentul înainte de moar-te. Ne revoltăm în cancelarie și ne spunem of-urile, dar, când vine vorba să ne exprimăm în mod organizat, pentru a ne redobândi demnitatea pierdută, ne este teamă. Și aceasta deoarece criteriul politic patronează școala. Să nu ne mai mirăm că în testul PISA figu-răm la analfabetism funcțional, alături de câteva țări de care nici n-am auzit. Nu acesta a fost când-va învățământul românesc. Și pentru toate acestea sunt azi aici”. Marcela Șerban, Grup Școlar „C.A. Rosseti”: „Se vorbește despre descentralizare, dar este de fapt o politizare care își face simțită prezența din ce în ce mai mult. Eu sunt bibliotecară și am ajuns să mă înglodez în datorii. Noroc cu mama mea, care mă ajută lunar din pensie. În condițiile în care copiii mei au serviciu amândoi!”. O altă colegă s-a alăturat discuției, afirmând că salariul din învățământ nu îi ajunge mai mult de două săptămâni: „Trăim dintr-un salariu de mizerie care nu ne permite să intrăm cu demnitate în clasă!”. La miting, au mai fost cadre didactice de la Liceul Teoretic „Traian” și de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.