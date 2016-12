Misterioasele evenimente ale Fundaţiei „Fantasio“

Misterioasele evenimente ale Fundației „Fantasio“

2005. Pe 25 martie, în ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța (CJC), se aproba participarea CJC la înființarea Fundației „Fantasio” Constanța, prin hotărârea nr. 48. Beneficiind de doi lideri - Cristian Zgabercea ca președinte și Virgil Iosif în funcția de director (de asemenea, șef al Teatrului de Stat Constanța), Fundația „Fantasio“ a început să funcționeze cu un patri-moniu inițial de 1.000.000.000, constituit din 500.000.000, contribuția județului Constanța, cealaltă jumătate din sumă fiind asigurată de Municipiul Constanța. 2009. Pe 19 octombrie, „Cuget Liber” solicita Consiliului Județean Constanța informații legate de organigrama Fundației „Fantasio” și a calendarului activităților, necunoscute publicului, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 2010. La jumătate de an de când solicitarea noastră a rămas fără răspuns, aflăm, în urma unei discuții cu Cristian Zgabercea, că, în tot acest timp, au avut loc, sub egida Fundației „Fantasio”, numeroase spectacole, acțiuni și manifestări culturale. Putem aminti, în acest sens, Gala Tânărului Actor Hop, ediția de anul trecut, un eveniment omagial dedicat anul acesta lui Mihai Eminescu (pentru care fundația a primit un miliard de lei vechi din bugetul județean), acoperirea costurilor de producție a spectacolului „Să ne răzbunăm, iubito!”, Zilele Recoltei și Sărbătoarea Vinului. Cinci evenimente numeroase. Pentru diverse acțiuni, în 2008, Fundației „Fantasio” i s-a alocat suma de15,7 miliarde de lei. Anul trecut, „Fantasio” a organizat Sărbătoarea Vinului Dobrogean și Ziua Recoltei, evenimente pentru care s-au alocat câte 290.000 lei. Am solicitat, de asemenea, și restul activităților, pentru a ne explica obiectivul Fundației „Fantasio“, așa cum este formulat în articolul 8 al Hotărârii. 48: „Dezvoltarea unei vieți culturale - diversificate și competitive la nivel european - ca element definitoriu pentru afirmarea identității și a coeziunii sociale în spațiul cultural dobrogean”. Nu ni s-a răspuns nici la această cerere, probabil pentru că o listă cu TOATE evenimentele desfășurate de Fundația „Fantasio” nu există. Cursuri de teatru neidentificate De asemenea, într-un proiect de hotărâre, înscris la punctul 17 pe ordinea de zi a ședinței CJC din 21.10.2009, se menționa „organizarea de cursuri și activități cultural artistice”, care ne-au atras atenția în mod special. Întrebat despre ce fel de cursuri este vorba, Cristian Zgabercea nu a știut să ne răspundă exact, chemând-o în ajutor pe Carmen Vasile, șefa Serviciului Cultural din cadrul Direcției pentru Cultură, Învățământ, Sport, Sănătate, Organizare evenimente și Protocol a CJC. La rândul ei, nu părea a avea habar despre ce fel de cursuri este vorba, „aducându-și aminte” despre ele doar atunci când a avut în față proiectul de hotărâre respectiv. Amintindu-și, ne-a spus că respectivele cursuri sunt susți-nute de Teatrul de Stat Constanța, de Școala Populară de Artă și Meserii și de Biblioteca Județeană „I.N. Roman” în școlile din județ. Pentru a-și susține afirmația, Car-men Vasile ne-a oferit ca exemplu „cursul” „Ora de teatru”, care, însă, nu aparține Fundației „Fantasio”, și nu este un curs, ci un proiect INIȚIAT și COORDONAT de actorul Liviu Manolache, și aparținând Teatrului de Stat. De asemenea, șeful Serviciului Cultural ne-a spus că este vorba și de „alte cursuri”, a căror existență nu poate fi argumentată deocamdată, mai ales că lista evenimentelor organizate de „Fantasio” nu ne-a fost pusă la dispoziție. În ceea ce privește Școala Populară de Artă și Meserii, instituția organizează într-adevăr, de două ori pe lună, spectacole de muzică ușoară și populară în județul Constanța, în parteneriat cu „Fantasio” și Consiliul Județean, dar neprimind niciun ban de la fundația vizată de articolul nostru. Directorul Bibliotecii Județene Constanța, Liliana Lazia, ne-a declarat că „nu are încheiate parteneriate cu Fundația «Fantasio»”. „Fantasio” susține Consiliul Județean pe vremuri de criză… Prin Hotărârea nr. 20 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Constanța și Fundația „Fantasio”, CJC a aprobat, în ședința din 17 februarie 2010, Programul de evenimente culturale pe anul 2010, cuprinzând Festivalul Internațional al Producătorilor de Film Independenți, Festivalul Națio-nal de Muzică Ușoară Mamaia, Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia, Ziua Recoltei, Sărbătoarea Vinului Dobrogean și Programul județean de conservare, valorificare și promovare a culturii tradiționale dobrogene. Din articolul 4 al hotărârii aflăm că finanțarea respectivului program va fi făcută din fondurile CJC, ale Fundației „Fantasio”, din subvenții și sponsorizări. Aceste sponsorizări reprezintă argumentul lui Cristian Zgabercea referitor la necesitatea înființării Fundației „Fantasio”: „E mai simplu, în an de criză, ca acesta, să adun bani printr-o fundație decât să iau de la CJ, care nu mai are”, ne spune cel care deține și funcția de șef al Direcției de cultură din cadrul Consiliului Județean. În ceea ce privește proiectele legate de teatru, Cristian Zgabercea intenționează să organizeze un festival de comedie care să se desfășoare la Teatrul de Vară, în acest sens înaintând un proiect Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.