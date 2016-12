Misterele originii monumentului de la Adamclisi. A fost construit de Traian sau de Burebista?

Recent, pe un site dedicat pasionaților de mistere, cercetătorul român Vasile Rudan readuce în atenție controversele istoricilor legate de originea impozantului monument triumfal de la Adamclisi, afirmând că anul construcției „a fost scos din burtă“ și, implicit, atribuirea lui ca cinstind memoria împăratului Traian.Același Vasile Rudan afirmă că, în 1977, monumentul a fost supus unei recondiționări generale, după un model ipotetic, în acest fel fiind modificat după bunul plac al constructorilor. Atunci a fost mo-mentul determinant când Monu-mentul de la Adamclisi și-a pierdut pur și simplu originea și a fost atribuit, fără prea multe semne de întrebare, împăratului roman Traian.„Elementul cel mai important, care ar putea să rezolve misterul monumentului, se află inscripționat pe platoșa unuia dintre soldați. Este vorba despre o pasăre cu aripile larg deschise încadrate în anumite modele florale. Odată ce se poate atribui această emblemă unui civilizații din trecutul îndepărtat, putem spune că misterul originii monumentului de la Adamclisi este elucidat. Dar cine să facă asta?”, se întreabă, cel mai probabil retoric, Vasile Rudan.„Tind să cred că Grigore Tocilescu are varianta corectă“Pentru a ne lămuri, am stat de vorbă cu muzeograful Mariana Petruț, cea care oferă informații turiștilor la fața locului și care ne-a vorbit cu atâta dedicație despre Tropaeum Traiani, monument pe care cărțile de istorie îl consem-nează că a fost ridicat în cinstea împăratului roman Traian între anii 106-109 dHr, pentru a comemora victoria romanilor asupra dacilor în anul 102 dHr.„Fiecare este liber să-și facă o părere despre ceea ce vede aici. Au mai existat controverse legate de acest monument, aparținând arheologului numismat Napolean Săvescu. Eu tind să cred că Grigore Tocilescu a relevat varianta corectă. Prima monografie a aces-tui monument a fost realizată de istoricul Grigore Tocilescu, în urma săpăturilor sistematice și a descoperirilor făcute în anul 1882. Pe baza inscripțiilor fragmentare și a pieselor descoperite, Grigore Tocilescu a aflat adevărata identi-tate a monumentului. Pe metope se pot vedea romani, echipament de luptă, pregătirile pentru luptă ale cavaleriei, ale pedestrașilor, scene de lupte între daci și romani. Trofeul roman propriu-zis, cel din vârful monumentului, își are originea în mitologia greacă. Se spune că la sfârșitul unei bătălii se rupeau două crengi dintr-un trunchi de copac, se puneau în curmeziș, asemeni unui om în picioare și se agățau armele învingătorilor în acele crengi. Acest lucru simboliza sfârșitul victorios al luptei. Acest trofeu este lucrat tot în forma unui trunchi de copac, dar acesta este îmbrăcat în costumul și armura unui soldat roman, care simbolizează victoria romanilor asupra dacilor. Traian s-a gândit să ridice un monument triumfal pentru a cinsti victoria cu greu câștigată. În memoria Praefectus Castrorum a ridicat un mausoleu în spate la 50 de metri, iar în cinstea soldaților romani a dat ordin să se ridice un altar, iar numele lor a fost scris pe pereți și locul de unde proveneau. Există fragmente din peretele altarului expuse în muzeul din localitate”.„Monumentul lui Burebista“„Dacă nu vreți să vă supărați profesorii, nu citiți aceste rânduri”, stă scris în debutul unui document aparținând lui dr. Napoleaon Săvescu, fondator și președinte al Dacia Revival International Society of New York, și purtând titlul „Adamclisi - monumentul lui Burebista”. Din păcate, spațiul tipografic nu ne permite citarea pe larg a dovezilor care l-au condus pe acest cercetător să afirme că acest monument unic în lume ar aparține de fapt dacilor. Cert este că, la rându-i, îl citează pe cercetătorul Virgiliu Oghina, care emite ipoteza că monumentul de la Adamclisi evocă de fapt luptele dacilor cu o armată de invazie venită din Orientul Apropiat. „Descifrarea tainelor acestui monument necesită cunoștințe aprofundate în domeniul culturii spirituale a popoarelor antice, deoarece pe monumentul de la Adamclisi se află simboluri ce reprezintă taine cerești, cunoscute în antichitate numai de inițiații marilor temple”, afirma, în „Dacia Magazin”, Virgiliu Oghină.Într-o cheie pur românească, dr. Napoleon Săvescu mai afirmă: „Nu se dorește reluarea cercetărilor de la Adamclisi pentru că s-au luat doctorate pe faptul că monumentul a fost considerat greșit ca roman”.