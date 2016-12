Miss Diaspora, unica rămăşiţă a Festivalului Callatis

Miss Diaspora, unica rămășiță a Festivalului Callatis

Festivalul Callatis, care se desfășura în fiecare an la Mangalia, nu se va mai ține anul acesta, din cauza unor conflicte dintre produ-cătorul și deținătorul brandului evenimentului, Cornel Diaconu și primarul Claudiu Tusac. Conform unui comunicat remis de Cornel Diaconu, disensiunile s-au format pe fondul „impunerii în program, de către primar și consilierii săi, a unor interpreți mediocri, pe criterii clientelare“, „folosirea bugetului festivalului în funcție de avantajele personale ale primarului și ale acoliților săi” sau a „incapaci-tății primarului de a înțelege un concept artistic și de a se integra într-o echipă de creație”. Singura „rubrică” ce va aduce aminte de Festivalul Callatis este Miss Diaspora, competiție a frumuseții ce reunește 23 de concurente, gala de premiere urmând să aibă loc duminică, 15 august, ora 20, la Hotel Paradiso Mangalia. Totodată, pe adresa redacției a fost trimisă și o scrisoare deschisă a reprezentanților comunităților românești în Europa, prin care aceștia îi reproșează primarului Tusac faptul că „a reușit să distrugă un festival și o tradiție”: „La ediția 2009, nimic din ce ați promis cu atâta înflăcărare în 2008 nu s-a concretizat. Apogeul a fost atins în acest an când ați reușit să distrugeți un festival și o tradiție. În loc de Capitala estivală a Românilor de pretutindeni, în loc de miraculosul spațiu spiritual al identității naționale (pe care speram să-l dezvoltați), Mangalia tinde să devină o capitală a scandalurilor derizorii. Ne vedem nevoiți să vă retragem titlul onorific «Primar al Românilor de pretutindeni» pe care vi-l acordasem cu atâta convingere. Anunțul oficial va fi făcut într-un context cu audiență la fel de mare ca în momentul decernării”. În locul Festivalului Callatis, Primăria Mangalia organizează, în perioada 11-15 august, Festivalul Mangalia, care se desfășoară pe scena plutitoare din Portul Turistic Mangalia. Evenimentul debutează astăzi, cu un recital al tinerilor interpreți, urmat de concerte susține de artiști consacrați precum Mirabela Dauer, Vasile Șeicaru, Gabriel Iordăchioaie sau Gheorghe Gheorghiu, Corina Chriac, Adrian Daminescu, Mihai Constantinescu și Ovidiu Lipan Țăndărică, alături de trupa sa. În cea de-a doua seară vor evolua Blaxy Girls, Anna Lesko, Roller Sis, Ana Maria Ferencz, Lavinia, Karisma și alții, iar vineri, 13 august, vor cânta Celia, Milana, Talisman, Bordo, Datina, Alb-Negru, Vunk, Alexandra Ungureanu, Amadeus, Vlad Miriță, Krypton, Daniela Gyorfi, Aurelian Temișan, Adrian Enache. Sâmbătă, 14 august, concertează Luminița Anghel, Mihai Trăistariu, Nico, Tony Tomas, Ovidiu Komornic, Nicola, Distinto, Pro-vincialii, Carmen Trandafir, iar în ultima zi a festivalului, de la ora 10.00, Portul Turistic Mangalia va găzdui evenimente ocazionate de Ziua Marinei Române (jocuri marinărești organizate în prezența Zeului Neptun, firește), iar seara va avea loc o seară de folclor, avân-du-i ca invitați pe Maria Ciobanu, Aneta Stan, Mioara Velicu, Veta Biriș, Geta Postolache, Cristina Turcu Preda, Catanga, dar și pe Mihai Trăistariu. Spectacolele vor fi transmise live pe Național TV în intervalul 20.15 - 23.00, urmând ca după ora 23.00 transmisia să continue pe N24 Plus. Totodată, în cadrul Festivalului „Mangalia” vor avea loc, pe 14 și 15 august, la Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia, două spectacole. Astfel, în cele două zile, de la ora 18, va putea fi urmărit spectacolul „Cererea în căsătorie”, de Cehov, avându-i în distribuție pe Andrei Macovei, Ruxandra Trucmel și Denisa Voicu, iar de la ora 19 va fi prezentat „Divorțul”, de Noel Claraso, cu Aura Stuparu, Anca Vlădescu, Sorin Marcel Colesniuc (directorul Muzeului „Callatis”) și Cosmina Elisabeta Colesniuc. Prețul unui bilet este 10 lei, tichetele putând fi procurate de la sediul muzeului.