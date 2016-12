Mişcări de trupe la Universitatea „Ovidius“. Zid în jurul lui Rugină. Gârţu aruncă săgeţi spre Catrinoiu

6

Recomand ca Rector

Recomand ca Rector Dr.Vasile Sarbu Profesie Profesor Universitar, medic primar chirurgie generala si vasculara Competente si supraspecializari in: Chirurgia Esofagului Chirurgia Celioscopica Chirurgia transplantelor Chirurgia ambulatorie Chirurgia hepato-bilio-pancreatica Chirurgia oncologica Chirurgia toracica Urgente prespitalicesti Titlu stiintific Doctor in stiinte medicale, titlul tezei fiind: “Studiul vascularizatiei arteriale a tubului digestiv in zonele de interes chirurgical” Functii detinute in prezent Seful Clinicii Chirurgie II a Spitalului Clinic Judetean Constanta Prorector Cercetare Stiintifica Universitatea “Ovidius”Constanta Presedinte ales al Societatii Romane de Chirurgie Formatia medicala Absolvent al Liceului Fratii Buzesti din Craiova, ca sef de promotie, in 1966 Absolvent al Facultatii de Medicina si Farmacie Tg. Mures in anul 1972, absolvita cu media generala 10.00, ca sef de promotie, cu diploma de merit Absolvent al Facultatii de Perfectionare si Specializare a Medicilor si Farmacistilor din Bucuresti, in specialitatea de Chirurgie Generala Medic intern chirurgie generala din 1972 Medic secundar chirurgie generala din 1973 Medic specialist chirurgie generala din 1977 Supraspecializare in Chirurgia Cardiovasculara, axat pe chirurgia vaselor periferice (Prof. I. Pavelescu), la Clinica Spitalului Fundeni – 1984 Supraspecializare in Chirurgie toracica (Prof. I. Coman, de la Clinica de Chirurgie Toracica Bucuresti)- 1986 Supraspecializare in Chirurgie Plastica si Reparatorie (Prof. Agripa Ionescu) – 1987 Supraspecializare in Chirurgia Esofagului, la Brest (Franta), sub conducerea profesorului Patrick Lozack, introducand apoi chirurgia esofagului la Clinica din Constanta – 1990 Supraspecializare in Chirurgia Celioscopica la Limoges – Franta, in clinica profesorului BERNARD DESCOTTES, efectuand in 3 Decembrie 1991 prima operatie laparoscopica videoghidata din Romania Supraspecializare in chirurgia transplantelor la Limoges Franta – 1991 Medic primar chirurgie generala din 1993 Doctor in medicina din 1993 Supraspecializare in Chirurgia ambulatorie (Day Surgery), Milano (G. Campanelli) – 1995 Supraspecializare in chirurgia cancerelor – Yokohama, 1997 Supraspecializare in chirurgia de transplant si chirurgie majora de ficat – Los Angeles, 1998/1999 Supraspecializare in Transplantul hepatic si Chirurgia de transplant la Milano, Clinica prof. Luigi Rainero Fassati – 1998 Medic primar de chirurgie vasculara din 1999 Supraspecializare in tehnici avansate in chirurgia laparoscopica Spitalul Sf. Ioan, Bucuresti – 1999 Supraspecializare in nefrologia de transplant la Institutul Clinic Fundeni – 2000 Supraspecializari in chirurgia oncologica si de transplant in diferite centre universitare, cum ar fi: Spitalul din Tel Aviv, Spitalul din Badajos (Spania), Cadiz (Spania), St. Georges (Londra), Spitalul American din Istanbul, Centrul de Transplante din Atena, Clinica de Chirurgie Cardiaca din Salonic, Clinica de Chirurgie Toracica Spitalul Magiore din Milano, Spitalul A.K.H din Viena, Spitalul Universitatii din Munchen, Ankara (2000), Oviedo (2000), Valdivia si Puerta Arenas (Chile, 2000) Supraspecializare in “Urgente prespitalicesti”, Ministerul Sanatatii, Directia Generala de Perfectionare Postuniversitara a medicilor si farmacistilor si asistentilor medicali – 2002 Supraspecializare in transplantul de celule pancreatice,la Spitalul Universitar Geneva in Laboratorul de Izolare Celulara si Transplant (dr. Thierry Berney) Decembrie 2003 Supraspecializare in chirurgia hepato-bilio-pancreatica – 2004 Supraspecializare in chirurgia oncologica – 2007 Activitate didactica si organizatorica Fondatorul Facultatii de Medicina din Constanta si primul Decan al acestei facultati din 1998-1990 si pana in 2003 Sef de lucrari la Facultatea Medicina Constanta (Concurs National) 1990-1993 Conferentiar universitar chirurgie generala 1993-1998 Profesor universitar chirurgie generala din 1998 la Universitatea “Ovidius” Constanta, Facultatea de Medicina Membru al Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania din 1999 Creator si coordonator al Centrului Regional de Transplante de organe si tesuturi Constanta Coordonator National al Programului de transplant de celule pancreatice Coordonator National al programului de competenta in Chirurgie laparoscopica, in Centrul Universitar Constanta (aprobarea M.S. nr. GH/9138/24.12.2000) Directorul Institutului de Medicina Comparata, Filiala Constanta din 2002 Director de programe de cercetare: VIASAN, BIOTECH Evaluator de Programe Nationale de Cercetare, din cadrul Ministerului Educatiei si Invatamantului Sef al Filialei Constanta a Uniunii Medicale Balcanice Conducator de doctorate din 2001 Directorul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Constanta 1990-1993, 2000-2002 Participari la Congrese Internationale, la Congrese Nationale sau Reuniuni Medicale Nationale, la Simpozioane, Consfatuiri, Zile Medicale, Sesiuni de Comunicari Stiintifice, Regionale sau Interjudetene Organizator de manifestari stiintifice medicale la Constanta in calitate de Presedinte al Comitetului Local de Organizare, atat la manifestari nationale, cat si internationale Autor a peste 253 de lucrari stiintifice si a numeroase publicatii medicale, autor de carti, manuale, etc. Activitate in diverse societati academice medicale Membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania Membru corespondent al Academiei de Stiinte Medicale dinRomania Membru al Academiei de Stiinte din New York Membru al Academiei de Stiinte Poloneze Membru al Academiei Internationale Albert Schweitzer Membru al Academiei Europene de Stiinte Chirurgicale – 2006 Vicepresedintele Societatii Romane de Chirurgie, membru al Consiliului National, Presedintele Filialei Constanta Membru al Colegiului International de Chirurgie Digestiva Membru in European Digestive Surgery din 29 mai 1996 Membru al organizatiei Europene de Biologie Celulara Membru al Societatii Internationale de Trauma si Chirurgie de Urgenta Membru al Asociatiei Americane pentru progresul in stiinta Membru al Societatii Europene de Chirurgie Vasculara Membru al Societatii “Romtransplant” – Membru in Consiliul National Membru de Onoare in Societatea Romana de Chirurgie Laparoscopica Membru al Societatii Romane de Istoria Stiintelor Membru al Asociatiei Romane pentru Chirurgie Endoscopica si alte tehnici interventionale (certificat nr. 1687) Membru fondator al Societatii Romane de Chirurgie de Urgenta si Traumatologie – 27.04.2006 Consilier al Societatii Nationale de Biologie Celulara condusa de regretatul Acad. N. Simionescu, actualmente de Academician Maya Simionescu Membru al Societatii Internationale de Chirurgia Esofagului – din 1998 Membru fondator al Filialei Dobrogea a Asociatiei Parazitologilor din Romania – 04.04.1997 Presedinte Comisia de etica medicala si terapeutica al Facultatii de Medicina din Universitatea “Ovidius” Constanta. Membru al Colegiului”European Schoole of Oncology” Membru al grupului “Ileostomy Internal Pouch Support Group” Membru al Uniunii Medicale Balcanice si Presedinte al Filialei Constanta UMB (Antanta Medicala Mediteraneana) Membru al Asociatiei Medicale Europene – “E.M.” Membru al Societatii Internationale a Chirurgiei colonului si rectului Membru al Societatii Nationale de Biologie Celulara Presedinte de onoare si fondator al Asociatiei Sportive si de Agrement Medicina Constanta Membru al Societatii Nationale si al Societatii Europene de Flebologie Membru al Consiliului International al Decanilor Facultatilor de Medicina de expresie Francofona (CIDMEF) Membru asociat al Societatii Romane de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica Membru al Senatului Universitatii “Ovidius” Constanta si al Biroului Senatului, Prorector cu PROBLEME DE CERCETARE Membru al Societatii Romane de Chirurgie Hepato-biliopancreatica Cetatean de onoare al orasului Constanta Vicepresedinte ARCE – Asociatia Romane pentru Chirurgie Endoscopica Membru al ISDS (International Society for Diseases of the Esophagus) – nr. 1398/22 septembrie 1998, Tokyo. Membru in Comisia de Etica si Farmacovigilenta a Spitalului Clinic Judetean Constanta Presedinte de onoare al Societatii Internationale pentru Drepturile Omului, Sectia Romana (Filiala Constanta) Membru al IASGO Membru in Colegiul Redactional al Revistei Romane de Chirurgie Membru in Colegiul Redactional al Analelor Universitatii “Ovidius” – Seria Medicala; redactor sef – 2001 Redactor sef si fondator al Revistei “Ars Medica Tomitana”, membru in Colegiul Redactional Membru al Forumului Redactional al revistei “British Medical Journal”, editia in limba romana – din 03.04.1998 Membru in Colegiul Redactional al Revistei Medicale Romane Membru in Comitetul de Redactie al Buletinului Informativ Romtransplant Membru in Colegiul redactional al Revistei “Cercetari experimentale medicochirurgicale” Membru in Comitetul Stiintific al revistei “Dobrogea medicala” Membru in Colegiul redactional al Revistei UPDATE Principalele contributii originale in medicina Prima operatie laparoscopica din Romania – 3 decembrie 1991, Constanta, colecistectomie celioscopica, intemeind Scoala de Chirurgie laparoscopica la Constanta Tratamentul pneumotoraxului spontan prin video toracoscopie (rezectie de bule de emfizem) Tratamentul chistului hidatic pulmonar prin video toracoscopie Chirurgia ambulatorie a herniilor prin procedeul Trabucco Prima esofagoplastie pe cale toracoscopica pentru cancer esofagian Prima interventie in scop diagnostic videomediastinoscopica Primele colecistectomii laparoscopice fara gaz, utilizand retractorul gonflabil circular Primele autosuturi circulare si lineare in chirurgia digestiva Primele esofagoplastii cu tub gastric izoperistaltic confectionat prin suturi mecanice lineare si circulare Prima apendicectomie celioscopica Primul transplant renal la Constanta, 23 aprilie 1999. Realizarea la Constanta a unui program de transplante renale (11 transplante intre 1999 – 2008) Primul transplant de celule pancreatice din istoria medicinii romanesti, 23 decembrie 2003 (in Diabet Zaharat) Realizarea la Constanta a unui laborator de producere si de diferentiere de celule stem din maduva hematogena (aplicatii in Diabet) Introducerea in Romania a Chimiohipertermiei intraperitoneale in cancerele abdominale (2004) Crearea si conducerea la Constanta a Centrului de Studii si Cercetari de Chirurgie Experimentala si Biotehnologii medicale si a unui Centru de Cercetari ale Academiei de Stiinte Medicale Realizarea la Constanta a Primului Transplant de Celule Stem Pancreatice,in diabetul zaharat insulino-dependent, in premiera nationala (25 octombrie 2007) Studiul procedeelor de rezolvare a cavitatii posthidatice, aceste studii conducand la introducerea unei noui tehnici in chirurgia chistului hidatic hepatic si anume “Reumplerea cavitatii hidatice si apoi reinchiderea cavitatii prin sutura etanse” Recunoasteri si aprecieri ale activitatii profesionale Diploma de excelenta si Premiul I pentru lucrarea “Transplantul de celule beta pancreatice in Diabetul zaharat de tip I”, Ministerul Educatiei si Cercetarii, CONRO Bucuresti, 5-10 octombrie 2004 Medalia de Aur (The International Golden Star MERIT FOR MEDICINE) International Institute of Universalistic Medicine 19.07.2001 Placheta si diploma de Ctitor al Facultatii de Medicina Constanta Cetatean de Onoare al orasului Constanta Cetatean de Onoare al Statului Kentucky (SUA) Medalia Universitatii din Marsilia cu prilejul inaugurarii unei conventii de cooperare intre Facultatea din Marsilia, Facultatea din Constanta si Asistenta Publica din Marsilia printr-un program de specializare a medicilor constanteni (la Marsilia) cu durata de 5 ani Membru de onoare al Societatii romane de chirurgie laparoscopica Medalia “100 de ani de la infiintarea Portului Modern Constanta” pentru contributii la dezvoltarea sistemului sanitar dobrogean Medalia Universitatii din Bretania Occidentala, de catre Facultatea de Medicina Brest, cu prilejul programului interuniversitar Tempus: Brest, Cadiz – Constanta Medalia “Thoma Ionescu” a Societatii Romane de Chirurgie cu prilejul celei de a 100-a aniversari a fondarii sale Diploma de excelenta “Medalionul omagial 120 de ani de la nasterea acad. Prof. N. Hortolomei” Colegiul Medicilor Vaslui, Spitalul Municipal Husi, Clinica I Chirurgie Iasi, Husi, octombrie 2005 Omul anului 1999 pentru realizarea primelor transplanturi renale in Dobrogea, Cotidianul “Cuget liber” Premiul Academiei Oamenilor de Stiinta pentru lucrarea “Pagini din Istoria Chirurgiei Romanesti” Premiul special pentru carte de stiinta-medicina: “Pagini din Istoria Chirurgiei Romanesti”, Editura Academiei Romane Salonul International de Carte Universitatea “Ovidius” Constanta, 19-24 septembrie 2004 Premiul “Ovidius” Salonul National de Carte “Ovidius” Universitatea “Ovidius” Constanta, 18-23 septembrie 2003 Premiul special pentru carte de stiinta-medicina “Patologie chirurgicala abdominala”, Editura Ovidius University Press Salonul National de Carte “Ovidius”, Editia I, Universitatea “Ovidius” Constanta, 19-24 septembrie 2002 Medalia de bronz – Pentru Metoda si echipament pentru lavaj intraperitoneal prin instilarea hipertermica a citostaticelor. Salonul national de inventii, cercetare stiintifica si tehnologii noi, cu participare internationala, “Inventika 2005″, Editia a IX-a.Bucuresti Medalia Paracelsus (Germania) Diploma de onoare a Editiei a IV-a a Conferintei Internationale de Chirurgie,Medalia Conferintei Internationale de Chirurgie cu prilejul a 100 de ani de la infiintarea Clinicii Chirurgicale “I. Tanasescu- Vl. Butureanu” Iasi, 19 octombrie 2006 Membru de onoare pentru contributia adusa progresului chirurgiei laparoscopice, Societatea Romana de Chirurgie Laparoscopica si suturi mecanice Diploma de excelenta si Colanul de catifea violet cu fir aurit, Aniversarea a 5 ani a Fundatiei Recipio, 14 septembrie 2000-14 septembrie 2005 in timpul conferintei “Certitudini si perspective in medicina interna”, Ploiesti, 14 septembrie 2005 Diploma la aniversarea a 300 ani de existenta a Spitalului Clinic Coltea, Bucuresti, 22 octombrie 2004, Conferirea Ordinului si Medaliei “Meritul Sanitar in grad de cavaler”, Monitorul Oficial nr. 1178/13 decembrie 2004 Diploma de onoare Medalia Jubiliara “25 de ani de invatamant superior de constructii la Constanta”,in semn de deosebita consideratie pentru activitatea desfasurata in beneficiul invatamantului superior de constructii si al stiintei romanesti,Constanta, 2002 Omul anului 2001 pentru rezultatele exceptionale in domeniul chirurgiei laparoscopice la Constanta,Cotidianul “Cuget liber” Diploma de onoare, Aniversarea a 30 ani de invatamant medical superior de catre Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova,5-7 octombrie 2000 Diploma de onoare, Aniversarea a 10 ani de invatamant medical superior de catre Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 27 octombrie 2000 Diploma de onoare, Aniversarea Semicentenarului invatamantului sanitar Constanta,Grupul Scolar G.E. Palade Constanta Placheta emisa de Municipalitatea Constanta cu prilejul implinirii a 2225 de ani de atestare scrisa a Tomisului si a 2500 de ani de atestare arheologica Certificat care atesta “Contributions to the Department in the capacity of VISITING SCHOLAR in Clinical Multi-Organ Transplantation”, University of California, Los Angeles, Department of Surgery, The Dumont-UCLA Transplant Center Diploma de onoare – Aniversarea anului IV de aparitie a publicatiei “Pagini Medicale Barladene”,Colegiul Medicilor din jud. Vaslui, Spitalul Municipal de Adulti Barlad, Redactia “Pagini Medicale Barladene”, 2001 Membru de onoare al Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, Filiala Constanta, Hotararea Biroului Consiliului Judetean nr. 6/18.12.2003 Presedinte onorific al Asociatiei Umanitare “Oameni pentru Oameni – Sanatatea si Familia”, Aniversarea a 15 ani de infiintarea invatamantului medical, Facultatea de Medicina Constanta Diploma la aniversarea a 25 de ani de la infiintarea Facultatii de Medicina din Craiova, 12 octombrie 1995 Medalia celei de a 60-a aniversari a Uniunii Medicale Balcanice, Constanta, 9-12 septembrie 1992 Medalia Universitatii “Carol Davila” cu prilejul reuniunii Decanilor Facultatii de Medicina, la Bucuresti Medalia Universitatii Medico-Farmaceutice “Iuliu Hatieganu” cu prilejul aniversarii a 75 de ani de Invatamant romanesc Medalia Universitatii “Vasile Goldis” din Arad Diploma de onoare de catre Senatul Universitatii din Craiova cu prilejul Conferintei Consiliului Decanilor Facultatii de Medicina Diploma de merit la Primul Congres al Societatii Romane de Chirurgie Cardio-Vasculara, Bucuresti, 06-09 noiembrie 2002. Inscrierea numelui, alaturi de contributiile aduse in Who’s who in Romania Medical (2006), Dictionarul Anatomistilor (M. Ionescu), Dictionarul de personalitati ale Olteniei, Nume Proprii in Chirurgie (Unc. O. Dumitru), Chirurgie generala (Unc. O. Dumitru), Enciclopedia medicala romaneasca (N. Ursea), Chirurgi romani la inceput de veac XXI (V. Razesu), Chirurgia laparoscopica de urgenta (A.E. Nicolau), Who’s who in Romania (2002), Pancreasul (Fl. Voinea), Chirurgia laparoscopica (Costel Badea) etc. Programe de cercetare in cadrul Clinicii II Chirurgie Program Viasan: "Transplantul de celule pancreatice in Diabetul Zaharat tip I" Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Vasile Sarbu Program Viasan 2003-2005: "Solutii informatice noi pentru managementul bazelor de date in transplantul de insule de pancreas" Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Vasile Sarbu Program Viasan 2003-2005: "Noi strategii de inducere a tolerantei imune in transplantul de celule si organe" Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Vasile Sarbu BIOTECH 2003-2005: "Noi tehnologii de imunoizolare si crioprezervare in transplantul de insule de pancreas" Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Vasile Sarbu Program Viasan 2003-2005: "Influenta compusilor din mediile de cultura asupra supravietuirii celulelor beta pancreatice" Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Vasile Sarbu 6th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration, Specific Targeted Research or Innovation Projects, sub egida Comunitatii Europene, 2003-2005: "Development of a bioartificial pancreas for type I diabetes therapy" Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Vasile Sarbu; Contract proiect PED, subprogram SP3, 2004-2005: "Aplicatii de Telemedicina in Delta Dunarii" Director Proiect: S. L. Dr. Grasa Catalin N. Program Viasan 2004-2006: "Studiu privind realizarea hipertermiei in potentarea efectelor citostaticelor la bolnavii cu cancere peritoneale secundare" Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Vasile Sarbu Program Viasan contract 448, 2004-2006: "Influenta compusilor din mediile de cultura asupra supravietuirii celulelor betapancreatice" Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Vasile Sarbu Contract excelenta P57, 2006-2008: "Noi surse de celule secretoare de insulina in terapia Diabetului Zaharat tip I" Director Proiect: Prof. Univ. Dr. Vasile Sarbu Carti si manuale publicate Autor: Chirurgie Generala – vol. I, Vasile Sarbu, Reprografia Universitatii Ovidius Constanta, 258 pagini, ISBN 973-97604, 1992 Patologia Chirurgicala a Toracelui, Vasile Sarbu, Reprografia Universitatii Ovidius Constanta, 200 pagini, ISBN 973-97604, 1992 Patologia Chirurgicala a Abdomenului – vol I, Vasile Sarbu, Reprografia Universitatii Ovidius Constanta, 235 pagini, ISBN 973-97604, 1992 Patologia Chirurgicala a Abdomenului – vol II, Vasile Sarbu, Reprografia Universitatii Ovidius Constanta, 185 pagini, ISBN 973-97604, 1993 Urgente Chirurgicale – vol. I, Vasile Sarbu, Reprografia Universitatii Ovidius Constanta, 231 pagini, ISBN 973-97604, 1995 Sistemul Hemostatic al Organismului, Vasile Sarbu, Marta Bratu, Reprografia Universitatii Ovidius Constanta, 90 pagini, ISBN 973-97604-8-1, 1994 Tratat National de Chirurgie, Vasile Sarbu, colaborator, Editura Medicala Bucuresti, 2001 Patologie Chirurgicala abdominala, Vasile Sarbu, sub redactia University Press, 2002 Geneza Facultatii de Medicina si Farmacie Constanta, Vasile Sarbu, Editura University Press Constanta, vol. I – 282 pagini si vol. II – 406 pagini, 2005 Pagini din Istoria Chirurgiei Romanesti, Vasile Sarbu, Editura Academiei Romane, 1161 pagini, ISBN 973-27-1037-3, 2002 Chirurgii din Romania de dincoace si de dincolo de Prut ai anului 2000, Vasile Sarbu, Reprografia Universitatii “Ovidius” Constanta, Constanta, 58 pagini, ISBN 973-97604, 2000 Urgente Chirurgicale Abdominale, sub redactia Vasile Sarbu, Editura Medicala Bucuresti, 600 pagini, ISBN 973-39-0638-X, 1998 Lectures Notes of General Surgery, Vasile Sarbu, V. Botnarciuc, Editura Mondograf Constanta, 320 pagini, ISBN 973-98100-2-0, 1996 Elemente de Propedeutica Chirurgicala, Vasile Sarbu, T. Iusuf, O. Unc, Editura Europolis Constanta, 220 pagini, ISBN 973-95276-4-7, 1993 Geneza Facultatii de Medicina si Farmacie Constanta, Vasile Sarbu, Editia a II-a, Editura Fundatiei “Andrei Saguna” Constanta, 2007 Colaborator: Tratatul National de Chirurgie, sub redactia prof. N. Angelescu Capitolul “Patologia chirurgicala anoperianala”, pag. 1729-1765, V.Sarbu, T. Iusuf, Editura Medicala, Bucuresti, 2001, ISBN 973-39-0446-5 Parazitologie – Probleme la sfarsit de mileniu, sub redactia prof. dr. Gh.Olteanu (Gh.Olteanu, D.Panaitescu, Gherman, I.Suteu), Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 1998, 592 pagini, ISBN 973-9320252, format A5. I.Cosoroaba, S. Radulescu, B. Fazekas, D. Codreanu, V.Sarbu, N. Poparlan, V. Branescu, St. Nicolae, V. Ionescu, M. Barcan, L. Mitrea, N. Ciuca, V. Stefanoiu, Gh. Cristea, A. Pavel, colaborare la cap. 1.2. “Cestozoonozele”, pag. 69-108 si cap. 4.4. pag. 337-380 Trombembolismul venos, sub redactia Stefan Tudor, Bucuresti 1994, 257 pagini, format A5. Colaboratori: Horia Emil Cioflan, V.Sarbu, Cucu Stefan, Capitolul III, pag. 141-167, capitolul V, pag. 211-251 Patologia chirurgicala a regiunii anale, V.Sarbu, T. Iusuf Alte scrieri si contributii Prefata la 8 carti 15 editoriale Juramantul Medicilor Tomitani si Decalogul Moral al Chirurgilor Tomitani Coordonator la 2 tratate de Management Sanitar, versiune engleza si romana, unul pentru studenti si altul postgraduate, ca obiectiv al unui program TEMPUS In curs de publicare Sala oglinzilor Dictionarul chirurgilor romani de-a lungul istoriei, Editura Academiei Romane Casete video elaborate La lymphadenectomie extensive dans le cancer de l’estomach - caseta video. Dr.Unc O., Dr.Sarbu Vasile, Dr.Braga C., Dr. Sarbu Rodica, V-e Congres de ‘Antante Medicale Mediteraneene et XXII-e Semaine Medicale Balkanique. Resumes de Travaux, pag, 158, Constantza, Roumanie 9-12 IX 1992 Incidente intraoperatorii si complicatii postoperatorii imediate in colecistectomiile videolaparoscopice efectuate in Clinica de Chirurgie Constanta - caseta video. Dr.Sarbu Vasile, Dr.Botnarciuc V., Dr.Bratu Marta, Dr Unc O., Al XVII-lea Congres National de Chirurgie Iasi 23-27 V 1993, volum de rezumate, pag. 233 Probleme vasculare si de tehnica chirurgicala in confectionarea tubului gastric izoperistaltic folosit in esofagoplastie - caseta video. Dr.Sarbu Vasile, Dr.Sachelari N., Dr.Nicolae Gh., Dr. Grasa C., Dr. Panait I., Dr. Iusuf T., Dr. Peteanu V, Dr. Bratu Marta, Al XVII-lea Congres National de Chirurgie Iasi 23-27 V 1993, volum de rezumate, pag. 354 Utilizarea aparatelor de sutura mecanica in viscerosinteza colonului si intestinului subtire - caseta video. Dr.Sarbu Vasile, Dr.Negru Al., Dr.Panait I., Dr.Botnarciuc V., Al XVII-lea Congres National de Chirurgie Iasi 23-27 V 1993, volum de rezumate pag 354 Primele transplante renale experimentale la Constanta - caseta video. Dr.Sarbu Vasile Simpozionul Medicomilitar al Spitalului Militar Constanta 14-15 IX 1993 Asocierea limfadenectomiei extensive in gastrectomiile pentru neoplasm de stomac - caseta video. Dr. Sarbu Vasile, Dr. Bratu Marta, Dr. Nicoara C., Revista Romana de Medicina Veterinara, Simpozionul Omagial de Oncologie Comparata Tulcea Neptun 24-29 IX 1995, volum de rezumate, pag.41 Doua cazuri de pneumotorax recidivat. Emfizem interstitial subpleural. Rezolvare prin rezectie atipica de lob superior prin tehnica toracoscopica - caseta video, Dr. Sarbu Vasile, Dr. Toldisan D., Dr.Grasa C., Dr. Botnarciuc V., Al XVIII-lea Congres National de Chirurgie Bucuresti 22-25 V 1995 Neoplasmul de san stadiul III-IV intre diagnosticul tardiv si tratamentul paleativ - caseta video. Dr.Unc O., Dr.Nicoara C., Dr.Bratu Marta, Dr.Sarbu Vasile, Dr.Aschie I., Dr.Popescu R., Dina C., Sesiunea Stiintifica a Cadrelor Didactice si Studentilor, Facultatea de Medicina Constanta 4-5 IV 1997 Anastomoza mecanica colo-rectala transanala - caseta video. Dr. Iusuf T., Dr.Sarbu Vasile, Dr. Grasa C., Dr. Botnarciuc V., Dr. Unc O., Dr.Savin S., Dr. Popescu R., Dr. Jarnea C., Botea F., Al XIX-lea Congres National de Chirurgie Bucuresti 1998, volum de rezumate, pag. 254 Chistul hidatic pulmonar rezolvat pe cale videolaparoscopica - caseta video. Dr.Toldisan D., Dr.Sarbu Vasile, Dr.Braga C., Dr.Suceveanu P., Dr.Nicoara C., Dr.Dima Simona, Dr.Popescu R., Al XIX-lea Congres National de Chirurgie Bucuresti 1998, volum de rezumate, pag. 257