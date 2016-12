"Mircistul" care va duce steagul României în Coreea de Sud. "Toţi suntem egali în bancă!"

"Mircistul" care va duce steagul României în Coreea de Sud. "Toți suntem egali în bancă!"

La începutul acestei săptămâni, s-a încheiat faza de pregătire centralizată a lotului lărgit pentru Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, ce va avea loc în intervalul 2-11 decembrie, în Coreea de Sud.După o pregătire ce a durat două săptămâni și jumătate, elevii calificați au susținut trei baraje, în urma cărora a fost desemnat lotul restrâns care va reprezenta România la această olimpiadă.Hakan Calila, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, s-a calificat pentru a doua oară și va reprezenta România, alături de alți cinci colegi din Craiova, Botoșani, Bacău și București, la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori.Barajul a constat în trei probe, una după alta, respectiv două probe cu probleme, iar a treia probă tip grilă. „Un baraj constă în trei ore cu subiecte din fizică, chimie și biologie, în limba ro-mână. Am făcut și simulări în engleză, dar sunt persoane care nu stăpânesc foarte bine această limbă și au preferat să dăm testele în română. Ideea este că în Coreea noi vom redacta subiectele în română, iar ele vor fi traduse de o comisie care ne însoțește. Noi primim subiectele în ambele limbi și rămâne la latitudinea noastră dacă le rezolvăm în engleză sau română”, a explicat olimpicul.Este pentru a doua oară când elevul constănțean se califică la această olimpiadă și cu toate acestea… „emoții există de fiecare dată, așa încât nu pot spune că am emoții mai multe sau mai puține decât data trecută. Oricum pentru mine este o chestie extraordinară că m-am calificat și a doua oară”.Întrebat dacă are un regim privilegiat în clasă și dacă profesorii îl tratează mai blând pentru rezultatele sale, Hakan Calila a fost categoric: „În niciun caz. Până la urmă toți suntem egali în bancă și primim note pentru cât știm. Nu pri-mesc note mai mari pentru că am fost la olimpiade internaționale. Cât știu atâta primesc, foarte simplu”, ne-a lămurit scurt.Cât despre sacrificiul pe care îl presupune o asemenea pregătire, a mărturisit că nu simte asta pentru că face exact ce îi place și tocmai de aceea se pregătește zilnic, cel puțin o oră. „Pentru rezultatele mele aș vrea să mulțumesc părinților, care m-au susținut în tot ceea ce am făcut și fac, dar și prof. Carmen Adina Dogărăscu (fizică), prof. Adriana Popescu (biologie) și prof. Doina Bălașa (chimie). Gustul pentru olimpiade, în general, îl datorez prof. Mihai Contanu, care în clasa a V-a mi-a deschis pofta cu prima par-ticipare, la matematică. După aceea, în clasa a VI-a, m-am calificat la Na-ționala de fizică și cam așa am început eu să devin olimpic. Dar domnul Contanu mi-a deschis apetitul și am ajuns să mă și calific la internaționale”, a ținut să precizeze același interlocutor.După succesul de anul trecut, ar fi putut deja să-și aleagă ce facultate să urmeze, fie în țară, fie în străinătate. „Sunt de-abia clasa a X-a și nu m-am gândit încă, dar la anul îmi voi face mai multe planuri și probabil voi trimite scrisori de intenție ori în țară ori în străinătate, în Anglia, la Cambridge sau Oxford ori York. De un lucru sunt sigur, și anume că va fi o universitate din Europa”.