"Mirciştii" s-au întors învingători din Italia

"Mirciștii" s-au întors învingători din Italia

Delegația Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” s-a întors, recent, din Italia, de la Regio Calabria, cu un palmares de-a dreptul impresionant, obținând 18 distincții la Concursul internațional de creație artistică „Premio Internazionale”, organizat de Federația Profesorilor Italieni, în parteneriat cu o rețea de școli din Europa, din care face parte și colegiul constănțean.„De 14 ani participăm la acest concurs, care a crescut odată cu noi, cea mai bună participare calitativă și în ultima perioadă și cantitativă fiind a colegiului nostru”, ne declara, ieri, prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului „Mircea”, care a și însoțit echipa, împreună cu prof. Florentina Gheorghe, profesor de limba franceză.„Până acum, am mers cu dansuri populare, astfel încât italienii cunosc foarte bine folclorul românesc. Anul acesta, am avut ceva mai original, grație elevei Alexandra Micu, și anume un moment de balet în care a strălucit pe «Balada» lui Ciprian Porumbescu. Deplasarea în Italia nu este decât încununarea muncii unui an, împreună cu prof. Irina Ermolaev, coordonatoarea proiectului”, a adăugat prof. Gheorghe, care se ocupă de partea artistică.Extrem de mândră de rezultatele acestei ediții, care a avut ca temă „Lumea crește o dată cu tinerii”, prof. Ermolaev ne-a declarat că, din cele 18 distincții, patru sunt premii.„Premiul I a fost obținut pentru o cercetare sociologică în care au fost implicați 240 de elevi, iar la secțiunea poezie-eseu, au participat 66 de elevi. Dar poate că cea mai onorantă este includerea a 34 de lucrări ale elevilor noștri, din totalul celor 98 câte cuprinde o carte ce reunește lucrările celor nouă țări participante. Deci aproape jumătate sunt ale noastre”, a adăugat prof. Ermolaev.