Mirciştii, din nou câştigători la NASA

Un pas mic pentru NASA, un salt imens pentru omenire:

Mirciștii, din nou câștigători la NASA

Echipa de tineri fizicieni de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” (CNMB) s-a întors din America și de această dată victorioasă, obținând premiul al II-lea în urma confruntării finale pe care au avut-o la NASA. Vizita mirciștilor în țara tuturor posibilităților este premiul pe care ei l-au obținut în urma concursului „International Space Settlement Design Competition,” desfășurat în luna mai a acestui an. Mirciștii au vizitat Johnson Space Center din Houston, Texas, participând la un concurs în care au înfruntat 11 echipe din India, Pakistan, Australia, Uruguay, Anglia și SUA. Conform metodo-logiei concursului, cele 12 echipe s-au grupat în câte patru companii, a căror sarcină a fost realizarea designului unei așezări omenești pe Lună: „Americanii vor să ajungă pe lună în 2020, de aceea au nevoie de cât mai multe idei, tocmai de aceea le vor folosi și pe acestea”, a spus mai în glumă, mai în serios, coordonatorul echipei de la CNMB, prof. Ion Băraru. Timp de 42 de ore, mirciștii, alături de o echipă din SUA și una din Pakistan, grupați sub titulatura „Rockdonnel”, au lucrat la proiectul care va împlini, probabil, visul american de a locui pe Lună. Pentru prima dată, un elev român a coordonat echipa mixtă Rockdonnel, acesta fiind Mircea Crețu-Stancu, pentru care expe-riența americană înseamnă mai mult decât o vizită la NASA: „Experiența aceasta m-a ajutat să fiu admis la Universitatea Bremen din Germania. În plus, se dezvoltă gustul pentru inginerie”, a spus Mircea Crețu Sandu. Diversitatea culturală este una dintre constantele cele mai evidente atunci când vine vorba de reprezentanți ai mai multor țări care sunt animați de același obiectiv. Diferențele sunt și de natură metodologică, identificate de președintele echipei: „Din ce ne-au spus profesorii, ce se predă în America în clasa a XII-a noi învățăm aici în clasa a X-a”, a spus Mircea Crețu-Stancu. Elevii au fost coordonați de profesorul Băraru din cadrul CNMB, dar au avut nevoie și de un mentor, care să îi intermedieze în relația cu profesorii coordonatori. Mentorul a fost, anul acesta, Andra Stroe, studentă la Universitatea din Bremen, Germania, ea participând și anul trecut la concursul „International Space Settlement Design Competition”. La festivitatea de premiere, reprezentanții români la Houston au avut parte de o surpriză: echipa Dacia’s (formată tot din elevi ai CNMB) a câștigat premiul Grand Prize Winners din partea National Space Society, după ce, în urmă cu o lună, ei obțineau marele premiu la un concurs similar organizat de NASA. Și după acest succes, mirciștii vor continua să reprezinte România la concursurile internaționale: „Anul acesta am obținut 22 de premii la NASA, la anul sperăm să câștigăm cel puțin zece”, a spus prof. Ion Băraru. Membrii echipei câștigătoare a fost formată din Alexandra Băbeanu, Gabriel Burceanu, Adela Căpîlnașiu, Mihai Caranica, Claudiu Cherciu, Lucian Crăciun, Mircea Crețu-Stancu, Rareș Curatu, Răzvan Marinescu, Maria Necșulescu, Iren Reșit, Mihai Roman, Daiana Toporău, Cristian Trancă, Miruna Zaiț și Andra Stroe.