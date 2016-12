„Mircist“ cunoscut din Africa de Sud până-n Siberia

După ce a fost numit „Elevul anului” un licean al colegiului Mircea cel Bătrân s-a remarcat și la nivel internațional. A ridicat România pe podium, împodobind mândria Constanței cu o medalie de aur. Ioan Ignat doar ce a absolvit clasa a IX-a însă a luat meda-lia de aur și „premiul I absolut” la o olimpiadă internațională de fizică unde subiectele acope-reau toată materia de liceu. În Yakutia (Republica Sakha), Federația Rusă, o poziționare mai exactă fiind Siberia Orientală, s-a desfășurat în perioada 12 - 20 iulie Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada, la care au participat 150 de concurenți din Federația Rusă, Bulgaria, Macedonia, Serbia și România. De la această olimpiadă, elevii români s-au întors cu 11 medalii, din care patru de aur. Una dintre ele a ajuns la Constanța prin Ioan Ignat, care a devenit astfel eroul orașului, al liceului Mircea, al profesoarei lui de fizică - Claudia Dobrin, al colegilor… Toată lumea se mândrește acum cu Ioan. A început să studieze fizica, la fel ca noi toți, în clasa a VI-a, numai că s-a aplecat ceva mai atent asupra ei. O stăpânește atât de bine încât la un concurs din iarnă a găsit o altă soluție la o problemă dată. Soluție care nu era trecută în variantele de răspuns deoarece profesorii nu s-au gândit că elevii ar putea avea cunoș-tințele necesare pentru o abordare atât de amănunțită. A făcut contestație și soluția propusă de el a fost admisă. „El a tratat subiectul din toate perspectivele” se mândrește profesoara lui necontenind cu laudele. „Zi de zi a stat în laboratorul de fizică. Zi de zi! Chiar și-n week-end. Este olim-pic național la fizică la toate edițiile din clasa a VII-a până acum, a câștigat toate competițiile la care a participat la nivel național”, spune într-un suflet profesoara, continuând „în decembrie a luat medalia de argint la Olimpiada de Științe din Africa de Sud. Se poate spu-ne că renumele de „mircist” a traversat lumea din Africa de Sud până-n Siberia”. Olimpiada din Siberia nu a însemnat pentru Ioan numai concursul, “ci o experiență unică, prin locația sa deosebită care nu seamănă cu nimic”. Acolo a avut parte și de momente stresante, însă doar în timpul concursului când „nu știam cum să continui un subiect.” Și, răspunzând privirii noastre mirate „întotdeauna sunt și astfel de momente”.Este cât se poate de clar că lui Ioan Ignat îi place fizica, deși ne-a destăinuit că a cochetat și cu „mate” și cu „info”. Și îi pla-ce foarte mult partea ei aplicativă, de-aia și nenumăratele ore de laborator. Are și timp liber, contrar opiniei generale. Râde ferindu-se de ideea „șoarece de bibliotecă”. „Nici vorbă! Îmi place să ies cu prietenii, la un film, la o plimbare, la un concert,…” și mai are o pasiune pe care o ține ca hobby de buzunar, nu vrea s-o exploateze științific - fotografia. Ne-a asigurat că nu ratează nicio ocazie. Pasiunea pentru fizică răzbate însă și din ea. Am văzut într-una din pozele pe care ni le-a trimis. Cine, dacă nu un fotograf dibaci preocupat de fizică, ar fotografia undele. Ionuț nu consideră calculatorul un hobby nefiind un împătimit al jocurilor. Pentru el, calculatorul este, mai degrabă „un obiect necesar acestei ere. Îl folosesc pentru a edita foto-grafii, pentru a vorbi cu prieteni din toate colțurile țării, pentru muzică, filme și pentru a afla ultimele noutăți în domeniile care mă interesează”.„Nu voi studia mai departe fizi-ca” a anticipat el întrebarea care urma, continuând să ne uimească: „Voi studia Economia”. A zâmbit la reacția noastră. „Multe persoane sunt surprinse să audă. Inclusiv la olimpiadă, colegii de cameră au sărit din pat la auzul unei asemenea idei”, ne-a povestit. El are însă o motivație foarte clară, poate de ne-nțeles pentru unii, dar cât se poate de onora-bilă. Vrea să studieze Economia în străinătate și apoi să se întoarcă în România să profeseze. Este convins că asta este cea mai bună soluție. „Cu Fizica nu aș avea ce face în România…”