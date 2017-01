„Mircea Times“!

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

De la întemeierea Liceului „Mircea cel Bătrân” a fost ales, ca protector spiritual, cel sărbătorit de ortodoxia română la 30 noiembrie ale fiecărui an - Sfântul Andrei. Ziua de 30 noiembrie, dedicată cinstirii Apostolului, este cea în care elevii coordonați de profesorii lor, se implică in activităti deosebite, în atmosferă de sărbătoare. În deschiderea manifestărilor, într-unul din amfiteatrele colegiului, au fost prezentate realizările a șapte elevi din clase de bilingv limba germană implicați în proiectul german „Europa: was ist das?”, desfășurat alături de profesorul lor, Laurențiu Diamandi, în perioada de vacanță petrecută în Germania, la Academia Klausenhof din Dingden. Proiectul a fost finanțat 70% cu fonduri europene alocate programului „Adolescenți în acțiune” („Jugend in Aktion”) și a cuprins 46 de adolescenți din Bulgaria, Armenia, Slovenia, Rusia, Germania și România, care au dezbătut, pe parcursul a 16 zile, subiecte legate de Europa și valorile sale. Delegația mircistă a prezentat un proiect despre România, menționând aspecte despre obiceiuri, tradiții, sistem de învățământ, personalități ale culturii și sportului, despre Sibiu - capitala culturală europeană, despre vestitul cimitir vesel din Săpânța, Castelul Bran și, desigur, despre litoralul românesc. Copiii au avut și ocazia de a vizita Parlamentul European de la Bruxelles. vvv Festivitățile programate s-au încheiat cu plecarea unui grup de 45 cadre didactice, a echipei de volei fete, a ansamblului coral - folcloric „Florile Dobrogei” de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” la Liceul „Callatis” Mangalia pentru un mini-spectacol artistic „Florile Dobrogei”, un meci de volei între echipele celor două licee, reprezentând, astfel, un schimb de experiență între colectivele celor două instituții. Sala „Elpis“ a Teatrului pentru Copii și Tineret a găzduit o reprezentație de teatru a trupei CNMB, laureată a festivalurilor de gen desfășurate la București, Constanța și Brașov 2007, sub coordonarea prof. Luminița Radu. Pe tema „Sf. Andrei - între mit și adevăr istoric”, liceeni din clasele a IX-a G și a X-a F, îm-preună cu prof. Amalia Zisu, Laura Rizu, Mihaela Gearâp, Aneta Munteanu, au prezentat aspecte ale vieții Sf. Andrei, obiceiuri străvechi legate de sărbătoarea aceasta, mituri și superstiții despre lupi, strigoi, tricolici și moroi. Organizați în 12 echipe, elevii au realizat prezentări electronice, postere, chiar și proiecte sub forma unei publicații, intitulată „Mircea Times”. Activitatea a început - la propunerea unui elev! - cu o rugăciune și s-a încheiat cu vizitarea expoziției de documente legate de istoria CNMB și de Apostolul Andrei, concepută în biblioteca colegiului. În timp ce la gimnaziul Colegiului „Mircea cel Bătrân”, elevii de clasa a VII-a și a VIII-a au susținut o simulare pentru teza cu subiect unic la disciplina Limba și Literatura română, în sala „Coriolan“, prof. Olivia Frențiu a organizat „Reunion de famille” - o a doua întâlnire de anvergură între elevii claselor de profil bilingv franceză din oraș, invitații mirciștilor fiind elevi de la Liceul „G. Călinescu” și de la Colegiul „Carol I”, pentru a stabili proiecte comune în limba franceză în acest an școlar.