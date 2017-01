Mir din moaştele Sfântului Nicolae la Năvodari

Mir din moaștele Sfântului Nicolae la Năvodari

Ştire online publicată Marţi, 12 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În această dimineață, la Biserica „Sfântul Nicolae” din Năvodari, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepis-copul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie arhierească, ocazionată de aducerea de la biserica „Sfântul Nicolae” din Bari a mirului ce izvorăște din moaștele Sfântului Nicolae și omoforul ținut pe mormântul Sfântului Nicolae. Tradiția extragerii mirului din moaștele Sfântului ierarh Nicolae datează din anul 1965. Data de 9 mai, când are loc evenimentul, este în strânsă legătură cu prăznuirea, în calendarul ortodox, a aducerii la Bari a moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae. Acestea au fost aduse la Bari din Mira Lichiei pe vremea împăratului grec Alexie și a patriarhului Constanti-nopolului, Nicolae. Inițial, moaștele au fost depuse în biserica „Sfântul Ioan Înaintemergă-torul”, unde zeci de bolnavi și-au găsit tămăduirea trupească și sufletească. Sfântul Nicolae s-a arătat în vis unui monah, spunându-i: „Am venit cu bunăvoia lui Dumnezeu în această cetate, într-o Duminică, în ceasul al noulea din zi și, într-același ceas, am dat din darul Dumnezeului, tămăduire la unsprezece oameni”. Creștinii, văzând minunile și faptul că din sfintele moaște a curs mir, au construit o biserică de piatră cu hramul „Sfântul Nicolae”. Tot într-o zi de 9 mai au așezat moaștele într-o raclă de argint aurită, împodobită cu pietre prețioase și le-au depus în biserica „Sfântul Nicolae”, unde se află și azi. După ce au trecut câțiva ani, s-a arătat în vedenia unui monah căruia i-a poruncit și a pus sub Sfânta Masă din altar cinstitele lui moaște.