Minunile Constanţei, la un „touch“ distanţă

Minunile Constanței, la un „touch“ distanță

Ieri, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, a fost prezentată în detaliu lansarea proiectului „Destinații Transfrontaliere Istro-Pontice pentru Turismul Cultural“.Propunerea acestui proiect include regiunea transfrontalieră formată din trei regiuni vecine din Bulgaria: Dobrici, Silistra și Ruse și județele românești vecine, Constanța, Călărași și Giurgiu.Alături de Constantin Chera și directorul muzeului, Gabriel Custurea, s-au aflat oaspeți veniți direct din Bulgaria, care au luat cuvântul și au dat detalii despre acest proiect: Bozhanka Dobreva, Victor Păduraru, Stefan Dimitrov, și Diana Borisova, reprezentant al Muzeului Regional Dobrich.Proiectul conține mai multe etape, despre care am vorbit într-o ediție precedentă, însă „touch screen-ul” și introducerea unui ghidaj cu căști sunt cele care au fost concretizate în decursul zilei de ieri.„În ceea ce privește activitatea noastră muzeală, suntem într-o fază în care încercăm să implementăm metode cât mai adecvate pentru perioada modernă în care trăim cu toții, care în principiu este destinată publicului. Iată că am ajuns în punctul în care putem oferi publicului metode de percepere a fenomenului istoric conform cu standardele moderne la care se ridică societatea noastră.Vom introduce, în momentul de față, două metode moderne de prezentare a patrimoniului cultural de care dispune Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și întreg județul Constanța, iar datorită parteneriatului pe care îl desfășurăm de mai multă vreme cu prietenii noștri de la Muzeul Regional din Dobrici, am reușit să combinăm informațiile care se regăsesc în serverul touch-screen-ului, astfel încât să cuprindă atât Bulgaria, cât și toată Dobrogea de Sud” a declarat arheologul Constantin Chera.În concluzie, ceea ce este nou și modern la muzeu, se află exact la intrare. Este vorba de un set de căști, care are deja implementat un program de ghidaj tradus în șase limbi. Vizitatorul își pune căștile pe urechi și pleacă în „expediție” prin muzeu, fiind ajutat și ghidat de vocea pe care o aude în căști.Mai mult decât atât, tot la intrarea în muzeu, a fost amplasat un touch screen, care poate fi folosit de orice vizitator care dorește informații despre patrimoniul județului Constanța și al regiunii Dobrici. De asemenea, tot aici se găsesc informații independente de vizitare a muzeului. Întreaga aparatură a fost achiziționată de partenerii din Bulgaria.