Minune! S-au mărit bursele pentru elevii olimpici

Elevii olimpici internationali primesc burse mai mari din acest an. Ministrul Educatiei a aprobat ordinul pentru cresterea cuantulmului burselor.Cuantumul bursei de merit va crește din 2016 pentru elevii care au obținut premii la olimpiadele internaționale în intervalul de timp 2015-2016.Ordinul ministrului Educatiei prevede urmatorul cuantum pentru bursele de merit: medalia de aur sau premiul I - 1.250 de lei, medialia de argint sau premiul al II-lea - 938 de lei- medalia de bronz sau premiul al III-lea - 625 de lei.Bursele sunt acordate in functie de nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.Pana in acest an elevii olimpici internationali primeau pentru medalia de aur sau premiul I - 1050 lei, pentru medalia de argint sau premiul al II-lea - 788 lei, iar pentru medalia de bronz sau premiul al III-lea - 525 lei.