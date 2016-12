Ministrul Educaţiei, anunţ important despre EVALUAREA NAŢIONALĂ 2014

Ministrul Educației, anunț important despre EVALUAREA NAȚIONALĂ 2014

Ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, a infirmat duminică, la Caransebeș, zvonurile potrivit cărora rezultatele elevilor la EVALUARE NAȚIONALĂ 2014, introdusă în premieră, din acest an școlar, la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor conta la admiterea în clasa a IX-a.El a precizat că va fi vorba doar despre o evaluare unitară la nivel național, pentru a testa cunoștințele elevilor și pentru a-i obișnui cu condițiile de examen, fără, însă, ca notele să fie trecute în catalog, scrie Agerpres."EVALUARILE NAȚIONALE la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a au rolul de a evalua, pe de o parte nivelul de pregătire al elevilor după câțiva ani de școală, iar, pe de altă parte, de a pregăti elevii cu atmosfera de examen. Nu sunt examene naționale, ci evaluări, iar notele nu vor fi trecute în catalog. Metodele clasice de evaluare nu ne permit o analiză a pregătirii elevilor la nivel național. Modalitatea de evaluare la clasă diferă de la un profesor la altul, ori aceste evaluări naționale transversale au același sistem de redactare a subiectelor, aceleași sistem de măsurare a performanței elevilor. Evaluările, însă, nu vor avea niciun impact, ci doar pregătesc admiterea pentru clasa a IX-a și copiii nu vor fi ierarhizați niciodată în funcție de aceste rezultate", a declarat Remus Pricopie.EVALUARE NAȚIONALĂ 2014 Din păcate, a spus el, la examenul de bacalaureat nu s-au înregistrat rezultate spectaculoase, chiar dacă în ultimul an curba a fost una ascendentă. De exemplu, anul trecut, procentul de promovabilitate la bacalaureat, pentru promoția 2013, a fost de 64%, iar după sesiunea de toamnă s-a ajuns la 70%.