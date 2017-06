Ministrul Culturii, despre Cuminţenia Pământului: "Până la finalul anului banii vor fi restituiţi"

Ministrul Culturii, despre Cumințenia Pământului: "Până la finalul anului banii vor fi restituiți"

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Culturii, Ioan Vulpescu, a declarat vineri, la Bistrița, că banii pentru Cumințenia Pământului vor fi returnați până la finalul acestui an, deși procedura este una complicată. Vulpescu a atras atenția că cei mai rapizi solicitanți ai banilor sunt foști membri ai Guvernului Cioloș.Întrebat de stadiul în care se află restituirea donațiilor pentru Cumințenia Pământului, ministrul Culturii, Ioan Vulpescu a declarat că foștii miniștri din Guvernul Cioloș au gestionat „acest dezastru național”.„Cred că Dacian Cioloș știe mai bine care este stadiul cu acest proiect și foștii miniștri care au gestionat acest dezastru național. Din păcate, în politică se vorbește despre moștenirea dezastruoasă, ai de gestionat întodeauna cartofi fierbinți... Mie îmi plac cartofii, dar prăjiți, nu fierbinți. Este, totuși, imoral să răspundă altcineva pentru un dezastru național pe care l-a organizat altcineva. În acest moment, după ce ai făcut o campanie, ai făcut o subscripție publică, poți măcar să spui - îmi pare rău, am greșit sau, poate nu am greșit - este de fapt un mare succes... De fapt, atunci când faci un gest doar pentru propagandă și faci campanii care să te ajute din punct de vedere electoral, nu poate să iasă nimic bun”, a declarat ministrul Ioan Vulpescu.Ministrul spune că Parlamentul a respins cele două ordonanțe de urgență ale Guvernului Cioloș, privind achiziționarea sculpturii „Cumințenia Pământului”, donatorii putându-și recupera banii până la finalul acestui an, însă procedura nu este tocmai ușoară.„Aici este un exercițiu extrem de complicat... Sunt și companiile care au virat acești bani, sunt comisioanele pe care va trebui noi să le plătim. Sunt cereri depuse la minister” a mai spus ministrul.Vulpescu a mai declarat că statueta nu a plecat niciodată din țară, ea se află în administrarea Muzeului Național, el considerând că s-au spus foarte multe mincini legate despre situația acesteia operei.„Aceasta este una dintre tezele false ale acelei povești - că acum ori niciodată! Nu există așa ceva. Statueta nu a plecat niciodată din țară, este un drept inalienabil al statului să-și exercite dreptul de preempțiune, ori legat de Cumințenia Pământului sau de alte lucruri care țin de patrimoniul național mobil sau imobil când sunt scoase la vânzare sau la licitație. Au fost mult prea multe minciuni în 2016 legate de acest subiect. Siderat, auzeam tot felul de lucruri... Un exemplu de netransparență mai concludent decât această discuție în jurul Cumințeniei Pământului nu a existat. Este o sinteză modului netransparent în care a funcționat vechiul guvern. Nu poți să faci apel la oameni, să le ceri bani pentru o cauză nobilă și să nu le spui cum ai ajuns la suma respectivă, cine face parte din comisia de negociere, cine au fost evaluatorii care au ridicat această sume. Este o obligație morală față de oamenii la care ai făcut apel să doneze”, a mai spus ministrul Culturii.În cadrul campaniei de susținere a subscripției naționale pentru achiziția operei lui Constantin Brâncuși "Cumințenia pământului", lansată oficial în luna mai 2016 de către Guvenul României și Ministerul Culturii, ar fi urmat să fie strânsă suma de șase milioane de euro.Prețul pentru achiziția operei "Cumințenia pământului", negociat de către Ministerul Culturii din vremea Guvernului Cioloș și actualii proprietari ai statuii, moștenitorii inginerului Gheorghe Romașcu, este de 11 milioane de euro. Suma de cinci milioane de euro ar fi trebuit să fie alocată de Guvern, iar restul de șase milioane de euro din colectă publică.