Ministerul Educaţiei deschide o linie Telverde pentru informaţii privind clasa pregătitoare şi clasa I

Ministerul Educației deschide o linie Telverde pentru informații privind clasa pregătitoare și clasa I

Ştire online publicată Luni, 23 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fiecare județ are, începând de marți, o linie gratuită Telverde 0 800 816 ABC pentru informații referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare și în clasa I din anul școlar 2012-2013, a declarat astăzi ministrul Educației, Daniel Funeriu, citat de Mediafax.Potrivit ministrului, ABC reprezintă indicativul județului, de exemplu pentru Timiș fiind 0 800 816 256, pentru Arad 0 800 816 257 și pentru București 0 800 816 021. Linia este deschisă de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00."Fiecare părinte este important pentru noi și fiecare copil este important pentru noi. Fiecare are problema lui, individuală, cazul unuia nu seamănă cu al altuia, de aceea îi invit pe părinți să sune cu încredere la Telverde din județul lor, astfel încât să le dăm părinților o informație relevantă pentru cazul lor concret. Informațiile pe care părinții le primesc pe această cale precum și informațiile pe care le va primi fiecare în parte, în scris, sunt informațiile corecte, orice altă informație este zvonistică dacă nu este confirmată astfel", a spus ministrul Daniel Funeriu.Inspectorii generali vor fi evaluați în funcție de modul în care vor comunica cu părinții, astfel încât aceștia să fie bine informați cu privire la clasa pregătitoare și la clasa I."Elemente importante ale evaluării inspectorilor generali vizează dialogul cu părinții și modul în care soluționează problemele concrete ale acestora. Este datoria fiecăruia să fie proactiv și permanent în ascultarea nevoilor părinților. Fiecare angajat din educație trebuie să înțeleagă că pentru un părinte nimic nu este mai important decât educația copilului său și de aceea trebuie să mergem zilnic către dialogul cu părinții", a mai spus ministrul Funeriu.Ministerul Educației introduce, din septembrie 2012, clasa pregătitoare, în care prezența este obligatorie, copiii învață jucându-se și nu vor fi note sau calificative.În clasa pregătitoare vor învăța copiii care până la 31 august 2012 vor avea șase ani împliniți sau, în cazuri speciale, cei care vor împlini această vârstă până la 31 decembrie 2012.Măsura, prevăzută de Legea educației, este "necesară întrucât România are astăzi cea mai bătrână populație școlară la debutul învățământului obligatoriu din Europa și prin ea se urmărește trecerea firească de la joacă la învățare", a declarat, ieri, ministrul Educației, Daniel Funeriu.