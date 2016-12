Mii de pelerini aşteptaţi la Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei

5

Completare la comentariul 4

Am uitat sa spun ceva, si anume ca oamenii astia se vor simti cu sufletul impacat, si pe cale de consecinta vor dormi mai linistiti. Pe de alta parte, vor avea aproape doua sute de Km mai mult la masini (in cazul ca stau in Constanta), rezervoarele masinilor corespunzator mai goale pentru a acoperi aceasta distanta, dar si cateva zeci sau sute de lei mai putin in portofele, bani care vor ajunge in buzunarul popilor, si care se vor transforma in masini si bani de buzunar pentru cei dragi lor. Adica ai popilor. Asta ca sa stiti pe ce lume traiti.

Răspuns la: Asta-i ca la moaste...

Adăugat de : zizi, 30 noiembrie 2014

...cand mii de prostanaci cred ca le va merge mai bine. Si de bine ce-o sa le mearga or sa vina si la anul.