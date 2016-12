Personalitate a jurnalismului românesc

Mihai Coman, decorat cu titlul de Doctor Honoris Causa la "Ovidius"

Sâmbătă, profesorii și studenții de la specializarea jurnalism din cadrul Facultății de Litere, de la Universitatea „Ovidius” Constanța (UOC), au avut un motiv dublu de a sărbători. La 15 ani de la înființarea cursurilor de jurnalism la Constanța, atât conducerea universității și a facultății, cât și studenții din cei trei ani ai specializării jurnalism au avut plăcerea de a-i acorda titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Mihai Coman, director Școlii Doctorale de Științele Comunicării, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), Universitatea București, pentru meritele sale deosebite în dezvoltare și internaționalizarea învățământului universitar român în domeniul științelor comunicării.„Am crezut întotdeauna că un învățământ universitar în domeniul Științelor comunicării (jurnalism, relații publice, publicitate) trebuie să fie unul vocațional. Asta nu înseamnă ignorarea sau marginalizarea dimensiunii teoretice, aceasta înseamnă integrarea informațiilor cu caracter teoretic în formarea e competențe și deprinderi profesionale, precum și în modelarea unei gândiri critice și a unei conștiințe etice. În toți acești ani, am investit în oameni, am crezut în tineri și am făcut pentru ei mai mult decât am făcut pentru proprii mei copii: le-am găsit burse de studiu în străinătate, le-am oferit cursuri și i-am îndemnat să le construiască așa cum cred ei de cuviință, i-am publicat și i-am promovat în ierarhia academică a declarat în cadrul ceremoniei”, a declarat Mihai Coman.Printre numeroasele lucrări și cercetări ale sale recunoscute internațional, Mihai Coman a constituit ABC-ul studentului la jurnalism - Manual de Jurnalism - care nu ar trebui să lipsească din biblioteca studentului, și nu numai. Încă de la înființare, specializarea Jurnalism, din cadrul facultății ovidiene, a avut o strânsă colaborare cu FJSC, Universitatea București, sub îndrumarea profesorului.„Avem cadre didactice de la dumneavoastră care vin și predau la noi, deci nu e o colaborare unilaterală. Ideea noastră este să valorificăm orice resursă care există la București, la Timișoara, la Constanța, la Cluj, oriunde ar fi ea. Acest titlu înseamnă, în primul rând, că nu am greșit ceea ce am făcut pentru 20 și ceva de ani sau mai bine de atât. Înseamnă, de asemenea, că avem un învățământ în domeniul jurnalismului, relațiilor publice și publicității matur, care poate să gândească nu numai la formarea tinerilor, ci și la dimensiunea de cercetare, inclusiv la această dimensiune a onorării personalităților sale și nu e vorba doar de mine, sunt mulți alții, și cei din străinătate, cu care noi am colaborat”, a adăugat profesorul, la terminarea ceremoniei.