Mihaela Stan, director al Şcolii nr. 28: "Părinţii ni se pot adresa oricând doresc!"

Stan face joc de glezne!

Aproape mi-au dat lacrimile cand am citit indemnul lu Stan! Auzi, cata disponibilitate are ! Asa este ea, calda, buna, bine intentionata,.....pentru cei necunoscatori de Stan! Teatru, teatru, teatru! Te acapareaza cu vrajeala (aviz naivilor!), iti da multe, multe de facut (pe principiul "eu am mare incredere in tine"), isi trece tot efortul si toata munca ta pe numele ei, apoi incepe sa te flituiasca, sa arunce cu rahat in toti! Si acum, o naiva intrebare: ceilalti directori de scoli ce zic.? Nu toti isi doresc dialog cu parintii? Sau doar una este Miha Stan? Huoooo, Huoooo, Huoooo, Stan!

Sa ia cu ea si pe inspectoarele slugarnice ,care a permis aceasta hartuire la sc 28 si nu numai.