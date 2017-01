„Micii întreprinzători“ ai lui „Decebal“

Astăzi, la sediul Liceului Teoretic „Decebal” Constanța va avea loc o competiție între clasele a X-a sub genericul „Micii întreprinzători”. Fiecare clasă va fi organizată sub forma unei societăți comerciale, în cadrul căreia elevii își vor asuma diferite roluri și atribuții: manager, responsabil PR, patiseri, vânzători etc. Domeniul de activitate al acestor societăți îl reprezintă industria alimentară, iar produsul comercializat vor fi clătitele, care vor fi oferite spre vânzare doritorilor în pauza dintre 11,50-12,00.