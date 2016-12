Meşteşugurile antice, dezvăluite la Muzeul "Callatis"

Meșteșugurile antice, dezvăluite la Muzeul "Callatis"

Instituțiile muzeale din România au marcat sâmbătă, 19 septembrie, Zilele Europene ale Patrimoniului. La evenimentul organizat de Muzeul „Callatis” din Mangalia, au fost prezenți și elevii celor trei licee din localitate: Liceul Teoretic „Callatis”, Colegiului Economic și Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”.Evenimentul a fost deschis de dr. Sorin Marcel Colesniuc, șeful Muzeului „Callatis” din cadrul Complexului Cultural Mangalia, care a vorbit despre Zilele Europene ale Patrimo-niului.Dr. Tatiana Odobescu, directorul Complexului Cultural „Callatis”, a subliniat: „Cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului, eveniment ajuns la cea de-a XXIII-a ediție, muzeul nostru își deschide porțile pentru a readuce în actualitate tehnologii specifice unor comunități din vechime. Patrimoniul cultural constituie un factor important în păstrarea identității valorilor culturale și naționale, o moștenire pe care trebuie să o merităm. Acesta este o resursă limitată și este amenințat cu deteriorarea sau pierderea iremediabilă”.La rândul său, creatorul de artă populară Marin Bălan a menționat: „Tradiția și obiceiurile populare ne dau posibilitatea să creăm, să studiem și să conservăm ceea ce au creat moșii și strămoșii noștri. Eu asta am făcut: am colectat și am cercetat arta populară româneas-că sub toate aspectele ei - tehnice, modul de prelucrare și materialele specifice pentru realizarea obiectelor. Doresc foarte mult să putem transmite generațiilor viitoare realizările poporului român”.Octavian Manu, președintele Asociației „România - Dacia Casa Noastră”, împreună cu două membre din asociație, a confecționat, sub privirile celor prezenți, câteva vase din ceramică și reprezentări zoomorfe. După ce a prezentat vasele din ceramică, obiectele realizate din lut și din piele, veșmintele, opincile și armele de luptă geto-dace, Octavian Manu a concluzionat: „Am învățat să ne facem singuri echipamentele, de nevoie, așa că am devenit și fierari și pielari și ceramiști și croitori. Suntem oameni pasionați de istorie, de meșteșuguri antice și încercăm să reproducem cât mai fidel obiectele din vremea respectivă”.