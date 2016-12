Meşterii populari ocupă, de azi, Piaţa Ovidiu

Meșterii populari ocupă, de azi, Piața Ovidiu

Astăzi, se deschide un alt târg cu tradiție. Un târg tradițional în toate sensurile cuvântului: „Târgul meșterilor populari din România”, organizat de Muzeul de Artă Populară, care ne introduce, an de an, în at-mosfera satului tradițional, a obiceiurilor și mește-șugurilor sale. Singura diferență față de cele 13 ediții ante-rioare este că, deoarece piața Cazinoului din Mamaia este ocupată de carnaval, târgul meșterilor populari va veni mai aproape de constănțeni, și anume în Piața Ovidiu.„Este preocuparea noastră de a revitaliza vechile meșteșuguri, unele căzute în desuetudine sau chiar dispărute, cu ajutorul meșterilor populari veniți din toate colțurile țării, unii cu familia, spre a demonstra, aici pe litoralul românesc, talentul și dăruirea în revigorarea tradiției”, ne explică organizatorii motivul desfășurării anuale a târgului.În acest sens, muzeografii au căutat - și au găsit - de-a lungul și de-a latul țării, din Vâlcea-n Oaș, din Dobrogea-n Bihor și din Banat în Suceava, peste 200 de meșteri populari ce lucrează în aproape toate materiale creației populare: textile, pielărie, lemn, sticlă, metal, ceramică, paie și pănușă, din mâinile lor ieșind broderii, ii, traiste, scoarțe, genți, icoane, instrumente muzicale, jucării, oale, împletituri și câte altele. Meșterii îmbrăcați în straiele locului își vor dovedi pe viu măiestria celor interesați.Târgul meșterilor populari, aflat în al paisprezecelea an de viață, se va întinde în Piața Ovidiu, de pe 22 până pe 26 august.