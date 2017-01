Mesajul arhiepiscopului Tomisului de Paşti, pentru credincioşi

Mesajul arhiepiscopului Tomisului de Paști, pentru credincioși

Ştire online publicată Vineri, 06 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cu ocazia sărbătorilor de Paști, dar și pentru împlinirea a 11 ani de activitate la Arhiepiscopia Tomisului, Înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a transmis, ieri, constănțenilor următorul mesaj:„Sărbătoarea Paștelui este îmbrăcată într-o haină atât de bogată, este precedată de haina cernită neagră, a săptămânii patimilor, ca apoi, haina neagră să se schimbe în haina cea mai strălucitoare. Aceasta pentru că mântuitorul vestește că patimile se încheie cu Învierea, iar lumina alungă întunericul. Cu adevărat, perioada de până la Hristos a fost o perioadă de întuneric. Omenirea se zbătea în întuneric și în umbra morții. Și sigur, iată perioada care precede această sărbătoare este Săptămâna Patimilor. Iar Săptămâna Patimilor este precedată de Sâmbăta lui Lazăr și de Duminica Floriilor. Cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, am primit intrarea în cetatea Tomisului, chiar în ziua de Florii a anului 2001, care coincide nu numai ca dată a Floriilor care sunt schimbătoare, ci anul acesta coincide exact cu ziua când am poposit, 8 aprilie. Am venit aici, la Tomis, chemat de Dumnezeu, ca să păstoresc cea mai veche eparhie din țară, ținutul apostolic al Dobrogei, care este cel ce a dat lumină întregului ținut românesc. Pentru mine, momentele acestea sunt unele din cele mai emoționante. Bucuria aceasta a venirii la Tomis o trăiesc zilnic și o trăiesc mai intens atunci când vine sorocul amintirii, a împlinirii unor ani de activitate. Sigur că acești ani au fost și rodnici, și cu anumite lipsuri, și de aceea am traversat perioade destul de fră-mântate, dar bucuria este că oamenii și-au întărit credința, vin din ce în ce mai mulți la biserică, le simt bucuria de a purta credința în suflet și de a o manifesta în biserică și în afara bisericii. Acesta e momentul cel mai emoționant pentru mine, căci n-am venit aici pentru mine, ci pentru acești credincioși. Anul acesta, vom avea sărbătoarea Paștelui pe plaja Modern. Invităm cât mai mulți credincioși să facă începutul Paștelui pe plaja Modern, de la 11.45 până la 1.00. Vă rugăm, credincioși, să veniți cât mai mulți la această sărbătoare!”.