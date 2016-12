Mergi la film în weekend? Iată premierele de la Cityplex Tomis Mall

„O tipă… dezastru” a are în centru pe Amy, căreia i s-a băgat în cap de către aventurierul său tată (Colin Quinn, serialul HBO Girls) că monogamia nu e realistă. Ajunsă la maturitate, Amy e redactor la o revistă și își duce viața conform cu această “învățătură” părintească și savurează din plin libertatea. Când își dă seama că începe să se îndrăgostească de cel care e subiectul noului articol la care lucrează, un medic sportiv de succes și plin de farmec, pe nume Aaron Conners (Bill Hader, The Skeleton Twins), Amy începe să se întrebe dacă nu cumva alți adulți, precum acest tip care chiar pare s-o placă de-adevăratelea, știu ei ceva ce ea nu știe și că s-ar putea să aibă dreptate cei care cred în iubirea care ține o viață. Nici un cineast contemporan nu a reușit să redea experiențele umane mai puțin glorioase cu un fler pentru comedie precum acela al lui Judd Apatow. Fiecare comedie regizată sau produsă de el a fost un imens succes la public. Comedia îi mai are în distribuție alături de Schumer pe Brie Larson, John Cena, Tilda Swinton și LeBron James.Premiera „O aventură digitală” prezintă o rasă extraterestră ce interpretează greșit imagini din jocuri video clasice și atacă Pământul. Președintele Will Cooper (Kevin James) apelează la prietenul său din copilărie Sam Brenner (Adam Sandler), pe atunci campion la jocuri video, pentru a elabora contraofensiva umană. Cu ajutorul altor împătimiți ai jocurilor (Peter Dinklage, Josh Gad), Sam va înfrunta extratereștrii, iar de priceperea sa depinde însuși viitorul umanității.„Magic Mike XXL” reia povestea lui Mike, la trei ani după ce a renunțat la promițătoarea sa carieră de stripper. După îndelungi insistențe, acesta acceptă să se întoarcă în trupa de dansatori exotici „Regii din Tampa”, aflată acum în pragul eșecului. Pentru ultimul lor spectacol vor pregăti un show senzațional, în care legendarul Magic Mike va străluci din nou în lumina reflectoarelor. În drumul către grandioasa reprezentație, Mike și colegii lui cunosc noi personaje, redescoperă vechi prietenii și învață mișcări surprinzătoare,care le-ar putea schimba radical viitorul.„Omul-Furnică” îl prezintă pe escrocul Scott Lang (Paul Rudd) se vede nevoit să își accepte latura eroică și să vină în ajutorul mentorului său, cercetătorul Hank Pym (Michael Douglas), pentru a proteja secretul ce stă în spatele uimitorului costum Ant-Man. În ciuda obstacolelor numeroase și aproape imposibil de depășit, Pym și Lang trebuie să născocească și să ducă la îndeplinire un plan de succesul căruia depinde viitorul întregii omeniri.