Mergi la film în weekend? Iată ce poţi vedea la Cityplex Tomis Mall

Mergi la film în weekend? Iată ce poți vedea la Cityplex Tomis Mall

„Un polițist și trei sferturi” („Ride along 2"). Kevin Hart și Ice Cube revin în continuarea comediei „Un polițist și jumătate”, în fruntea unei distribuții care îi include pe Benjamin Bratt, Olivia Munn, Bruce McGill. Oare de această dată năbădăioșii cumnați vor face pace pentru a lupta împreună?„Surori bune și nebune” (Sisters). Tina Fey și Amy Poehler, surori nu foarte apropiate, sunt chemate de urgență la casa părintească pentru a-și goli dormitoarele copilăriei, căci părinții lor s-au decis că e timpul să vândă casa. O comedie savuroasă, ce nu trebuie ratată.„Ups! Am pierdut arca”, o animație pentru un weekend de poveste. Totul bine și frumos, dar… sfârșitul lumii a venit! Din fericire pentru Dave și fiul său Finny există o arcă menită să salveze animalele.„Mlaștina” prezintă povestea a doi tineri care dispar dintr-un oraș din Guadalquivir. Doi detectivi folosesc metode sofisticate, dar niciunul nu se află în cel mai bun moment al carierei. Curând își vor da seama că mult mai mulți tineri au dispărut în ultima vreme și că există o sursă de bunăstare locală: traficul de droguri.„Joy”. Jennifer Lawrence intră în pielea casnicei Joy Mangano, femeia care a inventat tot soiul de aparate menite să ușureze munca domestică. Ea a devenit inventatoare încă din anii adolescenței, continuând să viseze și să inoveze chiar dacă e mamă singură cu trei copii.„Daneza”. O poveste cutremurătoare și adevărată, o experiență umană care a făcut istorie. Eddie Redmayne, în cel mai spectaculos rol al carierei sale, nominalizat la Globurile de Aur 2016, joacă alături de Alicia Vikander, Ben Whishaw, Amber Heard și Matthias Schoenaerts.„Tata în război cu... tata” („Daddy’s Home”) e povestea strădaniilor disperate ale lui Brad (Ferrell) să intre în grațiile celor doi copii vitregi ai săi.„Norm of the North” (animație 3D) care spune povestea unui urs polar și a celor trei prieteni ai săi, forțați să-și părăsească habitatul odată ce gheața începe să se topească.„Pădurea blestemată”. Sara, interpretată de Natalie Dormer din Game of Thrones, pleacă la drum pentru a o căuta pe sora sa geamănă. Scenariul te va ține sigur cu sufletul la gură!