Memoriile lui Constantin Argetoianu, în atenţia publicului

Memoriile lui Constantin Argetoianu, în atenția publicului

Mâine, de la ora 12, filiala dobrogeană a Uniunii Scriitorilor și Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează conferin-ța „Cinism, autoritarism pragmatic și luciditate corozivă în memorialistica lui Constantin Argetoianu”.Conferința este susținută de Dan C. Mihăilescu, iar evenimentul va avea loc în Sala Senatului a Universității „Ovidius”. Invitat al Uniunii Scriitorilor, filiala Dobrogea și al Universității „Ovidius”, Dan C. Mihăilescu este un comentator subtil, captivant și carismatic, care face accesibilă cartea publicului cititor. „Literatura română în postceaușism vol. I (Memorialistica)”, vol. II (Proza), vol. III (Eseistica), „Despre omul din scrisori. Mihai Eminescu, Despre Cioran și fascinația nebuniei”, „Cărțile care ne-au făcut oameni, I. L. Caragiale și caligrafia plăcerii”, „Castelul, biblioteca, pușcăria. Trei vămi ale feminității exemplare”, „Despre nerăbdarea de a fi răbdător” sunt volumele autorului.Conferința de mâine a lui Dan C. Mihăilescu, un „împătimit al memorialisticii”, va aduce în atenția publicului memoriile lui Constantin Argetoianu, un personaj-cheie al perioadei interbelice, prea puțin studiat, dar esențial pentru înțelegerea României profunde. Constantin Argetoianu este unul dintre cei mai influenți și fascinanți oameni politici în epocă, a fost arestat în 1950 și a murit în 1955, în închisoarea de la Sighet.Scriitoarea Cristina Tamaș, decanul Facultății de Litere, și istoricul literar Angelo Mitchievici, președintele filialei dobrogene a Uniunii Scriitorilor din România, vor fi cei care îl vor prezenta pe conferențiarul Dan C. Mihăilescu.