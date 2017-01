„Memoria Universităţii”, în documente de arhivă

„Memoria Universității”, în documente de arhivă

Vineri, 11 martie, la sediul nou al Bibliotecii Universității „Ovidius” din b-dul Mamaia 126, a avut loc inaugurarea colecției muzeale „Memoria Universității”. O provocare la istoria Universității „Ovidius”, astfel se dorește demersul prof. univ. Aurelia Lăpușan, care vineri, 11 martie, a inaugurat colecția muzeală a acestei prestigioase instituții de învățământ constănțean. Acțiunile destinate evocărilor sunt grupate sub tema „O jumătate de secol de istorie constănțeană adunată în documente și amintiri”. Au fost prezenți la eveniment ing. Petre Covacef, monografist al Constanței, prof. Ioan Damaschin, decanul Facultății de jurnalism de la Universitatea „Andrei Șaguna”, Constantin Cheramidoglu, președintele Asociației Arhiviștilor, prof. Alexandru Bologa, cercetător la Institutul „Grigore Antipa”, conf. Aureliana Caraiani, arhitect Radu Cornescu, Costin Scurtu. În cuvântul său, actualul prorector Marian Cojoc a mărturisit că dacă nu s-ar fi grăbit să vină pe lume ar fi fost de-o vârstă cu universitatea la conducerea căreia se află astăzi. „Vorbim de o jumătate de secol cu inerente insatisfacții, dar peste care am trecut cu succes ca dovadă că iată, astăzi, suntem martori la acest eveniment jubiliar”. Virgil Coman, directorul Serviciului Județean Constanța al Arhivelor Naționale, instituție cu sprijinul căreia a fost realizată expoziția fotodocumentară cu titlul „File din istoria învățământului constănțean”, afirma că documentele fac parte din patrimoniul județean al Arhivelor Naționale, primul dintre ele fiind datat 1863 și merg până în 1949, an în care a fost inaugurată Facultatea de piscicultură. „N-a fost o muncă foarte ușoară, pentru că este greu să faci selecția unor documente numeroase, dar și sugestive. De aceea recomand conducerii universității să continue demersul început. Le putem schimba periodic pentru ca tinerii studenți să cunoască evoluția învățământului constănțean”. Prezent, de asemenea, la inaugurare, prof. univ. Adrian Bavaru, cel care avea să fie rectorul Universității „Ovidius”, își amintește că în anul 1961 era preparator la Facultatea de Științele Naturii. „Au fost ani în care am muncit din greu aici. Pe vremea când era Institutul de Învățământ Superior doar cu profil pedagogic și de subingineri, numărul de cadre didactice era foarte redus. Când am preluat eu conducerea în 1996 erau deja 4.000-5.000 de studenți. La ora actuală sunt peste 20.000 de studenți, ceea ce înseamnă că această universitate s-a dezvoltat rapid, în bine, iar dovada o avem iată acum la 50 de ani”. Manifestările aniversare dedicate Universității „Ovidius” la 50 de ani de existență continuă săptămâna viitoare inclusiv cu o conferință a rectorilor Universității Mării Negre, pe care a creat-o prof. univ. Adrian Bavaru în anul 1998.