Melomanii constănţeni, aşteptaţi la Gala extraordinară de operă

Melomanii constănțeni, așteptați la Gala extraordinară de operă

Singura instituție culturală constănțeană care a considerat că, indiferent de condițiile meteo, constănțenii au nevoie să se destindă, după o săptămână de muncă și luptă cu nămeții, într-o sală de spectacol, în compania artei este Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“.De altfel, încă de săptămâna trecută această instituție a deschis stagiunea noului an cu fabulosul balet „Crăiasa Zăpezii”, mult premiat la nivel național.Revenind la acest week-end, sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 18,30, melomanii sunt invitați să ia parte la Gala extraordinară de operă dedicată Anului Nou în care am intrat deja în forță.La frumusețea acestei seri își vor da concursul soliștii, baletul, corul și orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, iar la pupitrul dirijoral se va afla italianul Romolo Gessi.Duminică, 15 ianuarie, de la ora 18,30, conducerea instituției a programat opereta în trei acte „Liliacul” (în germană „Die Fledermaus”), de Johann Strauss-fiul, acțiunea petrecându-se în ultima zi a anului 1870 și în noaptea de revelion 1870-1871, în castelul austriac Weinberg.Libretul este realizat de Karl Haffner și Richard Genée, după nuvela „Le Reveillon” de Henri Melhac și Ludovic Halévy, premiera operetei având loc la Viena, la „Theater an der Wien”, pe data de 5 aprilie 1874.În România, prima reprezentație a „Liliacului” a avut loc la 20 martie 1891, la Teatrul Național din București, sub conducerea artistică a lui George Stephănescu. De atunci a fost reprezentată de principalele companii de operă și operetă din România. Noua montare a Liliacului la Opera Română din București a avut loc la 11 martie 1968.Soliștii constănțeni care vor da viață personajelor sunt Doru Iftene, Laura Basarabeanu (București), Laurențiu Severin, Lucia Mihalache, Liviu Iftene (Brașov), Iulian Bratu, Marius Eftimie, Laura Eftimie, Daiana Gavrilescu, Constantin Acsinte, Robert Safta. Dirijor - Radu Ciorei.Prețul biletelor este de 40 lei, 30 lei, 25 lei (în funcție de locul din sală), 20 lei - pensionari, 15 lei - elevi, studenți în grup organizat.