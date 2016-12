"Melancholia" lui Lars von Trier, cel mai bun film la gala Premiilor Filmului European

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Drama "Melancholia", în regia lui Lars von Trier, a câștigat distincția de cel mai bun film al anului, în cadrul galei Premiilor Filmului European, care a avut loc sâmbătă, la Berlin, informează variety.com.De altfel, pelicula, care a fost nominalizată la alte șapte categorii, a fost distinsă și pentru imagine și producție."The King's Speech" al lui Tom Hooper a primit de asemenea trei premii: astfel, Colin Firth a fost desemnat cel mai bun actor, Tariq Anwar a fost premiat pentru editare, iar pelicula a câștigat și premiul Alegerea publicului.Susanne Bier a câștigat premiul pentru cea mai bună regie, pentru drama "In a Better World", în timp ce premiul pentru cel mai bun scenyariu a fost câștigat de Jean-Pierre și Luc Dardenne, pentru "The Kid With a Bike".Tilda Swinton a fost numită cea mai bună actriță, pentru interpretarea din "We Need to Talk about Kevin".În cadrul galei de sâmbătă, de la Berlin, Stephen Frears a primit o distincție pentru întreaga carieră.