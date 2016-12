Mediocritatea din cultura constănţeană trebuie oprită!

DJST Constanța și filiala Muzeului Militar au bătut palma

Mediocritatea din cultura constănțeană trebuie oprită!

În acest week-end, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I“ - filiala Constanța se va transforma într-un complex istorico-militar religios, așa cum și-l dorește de foarte mulți ani directorul dr. Costin Scurtu, și, alături de directorul Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, Claudiu Teliceanu, va oferi curioșilor care-i trec pragul șansa participării la activități neașteptat de interesante.„Am ales ca duminică, 8 mai, să marcăm Ziua Națională a Independenței, deși ea este sărbătorită la 9 mai (1877), prilej cu care am pregătit o paletă de activități, împreună cu DJST. Acțiunea se intitulează «Povestea independenței de stat» și încearcă să aducă sub aceeași titulatură activitățile de tradiție militară, cele în care vorbim despre istorie militară, prin vernisarea unei expoziții temporare dedicate împlinirii, la 10 mai, a 150 de ani de existență a familiei regale în România.Avem alături de noi diferite organizații neguvernamentale cu activitățile lor specifice. Astfel, reinventăm partea de sud a municipiului Constanța, vitregită de foarte multe ori de atenția autorităților locale, de sprijinul pe care trebuia să-l primească această zonă. Ne dorim ca orașul nostru să aibă o identitate, o afirmare, o recunoaștere, nu o confuzie. Nu doar un litoral la care se vine în week-end. Turiștii nu vor doar mare, ci și alte multe lucruri pe care trebuie să fim pregătiți să le oferim. Și pentru aceasta îi mulțumesc domnului Claudiu Teliceanu că a acceptat provocarea noastră de a ni se alătura”, a declarat dr. Costin Scurtu.Încântat de propunere, Claudiu Teliceanu afirmă: „Demarăm cu Muzeul Militar o colaborare care sper să fie cât se poate de fructuoasă. Lucru care nu ar fi fost posibil fără sprijinul prietenilor noștri din ONG-urile cu care colaborăm permanent. Și ne-am ales un moment important prin care să marcăm această poveste, 9 mai purtând două conotații: pe de o parte vorbim de Independența de stat, pe cealaltă parte vorbim de Ziua Europei. Așa încât, pe 8 mai, vom sărbători în avans Independența, iar pe 9 mai, cu sprijinul Instituției Prefectului, vom organiza o serie de evenimente, în Piața Ovidiu”, a explicat directorul DJST.v v vLa acțiunea de duminică, vor participa peste 200 de elevi constănțeni, de la cinci unități de învățământ din cartierul Km 4-5, și anume Școlile nr. 37, nr. 33, nr. 17, nr. 18 și nr. 12.„Fiecare organizație non-guvernamentală va avea propriul atelier interactiv, specific, așa încât să-i ajutăm pe copii să redescopere și alte preocupări de timp liber, în-afara telefonului și a tabletei. De-legații de câte 25 de copii se vor roti, din ju-mătate în jumătate de oră, la toate atelierele propuse de parteneri. Eu cred că ceea ce le vom oferi noi o să fie extraordinar pentru elevi, tocmai pentru că le oferim experiență și interacțiune”, spunea, ieri, psih. Daniela Ghițoiu, președinte TEAM.Președintele Asociației DANAIS, Octavian Manu, se declara sătul de actele de așa zisă cultură: „Nu mai vrem ca în Constanța să se mențină un nivel de mediocritate în ceea ce înseamnă spectacole ori evenimente tematice, care ar putea aduce un plus imens acestui oraș”.Președintele Asociației Camarazii, Ștefan Ioniță, promite să vină cu un atelier foarte atractiv, Asociația Studenților și Medicilor Voluntari va oferi lecții de prim-ajutor, Creative Plus, asociație de promovare creativ-ecologică, va aduce educația non-formală în zonele serioase ale vieții. Mai precis, voluntarii asociației vor demonstra că se poate învăța limba engleză cu instrumente de percuție.„Vreau să îl felicit pe domnul director că are deschiderea de a face lucruri diferite în muzeu. Și spun asta pentru că noi am mai avut intenția de a desfășura activități prin muzee, unde ne-am lovit de mentalitatea «Of, și e așa de liniște la muzeu, treaba merge oricum, de ce să ne deranjați!»”, a mărturisit Irina Molnuș, preșe-dinte Creativ Plus.Sunt doar câteva dintre invitațiile pe care organizatorii le adresează tuturor celor care doresc să petreacă o duminică memorabilă la Muzeul Militar.