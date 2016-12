"Media din gimnaziu a corupt profund şcoala!"

8

IARASI!?

Aceleasi prostii, debitate de 25 de ani. Cum evaluati perfomantele profesorilor, cum faceti departajarea intre liceu tehnologic si vocational, intre centrul Clujului si periferia Filiasi ? Iarasi un nou val de maculatura tembela, din nou masuri fara fond. Ati aruncat o privire pe tonele de maculatura infecta pe care suntem nevoiti sa pe producem? Aveti idee despre ce se petrece realmente in scoli, despre violenta grava generalizata, asta in timp ce noi punem afise cretine cu "in inima mea nu e loc de violenta". Ati distrus educatia, cohorte succesive de "experti", lasati-ne naibii in pace sa gestionam dezastrul care a mai ramas. Mi-e SCARBA.