La un secol de viață

Medi Dinu va expune la Muzeul de Artă

Muzeul de Artă Constanța va găzdui, pe 11 octombrie, expoziția de grafică și pictură semnată de Margareta Wechsler Dinu, în vârstă de 100 de ani. Expoziția va cuprinde lucrări realizate la Balcic în perioada interbelică și, ulterior, la Mangalia. Margareta Dinu, cunoscută sub numele de Medi Dinu, s-a născut pe 22 decembrie 1908 la Brezoi, în jud. Vâlcea, mama sa fiind muziciană iar tatăl contabil. A absolvit Școala de Belle Arte din București în 1932, a urmat cursurile Facultății de Matematică, avându-l ca profesor pe Dan Barbilian, dar și cursurile Facultății de Filozofie, la clasa profesorilor Dimitrie Gusti și Nae Ionescu. În același an debutat cu o expoziție la Salonul Oficial de Alb și Negru, iar în 1934 pleacă la Balcic, unde, câțiva ani mai târziu, primarul Octavian Moșescu o invită să participe la o expoziție de grup, unde a prezentat două lucrări de grafică. Este prietenă cu Rodica Burileanu, care ulterior devine soția lui Eugen Ionescu, petrecându-și o mare parte din timp la Cafeneaua lui Mamut unde studiază fizionomiile personajelor care frecventau localul respectiv. Balcic este locul unde artista îl întâlnește pe soțul său, Gheorghe Dinu, (cunoscut sub numele de Ștefan Roll), fiul lui Enache Dinu, patronul Lăptăriei lui Enache din București. La sugestia criticului de Artă Luiza Barcan și prin Fundația Habitat și Artă în România, artista va dona 124 de lucrări și grafică Muzeului de Artă Constanța.