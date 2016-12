Medgidia a omagiat poetul naţional

Medgidia a omagiat poetul național

Ştire online publicată Joi, 16 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prima zi de importanță culturală din an, data de 15 ianuarie - ziua marelui poet național Mihai Eminescu, a fost marcată în calendarul Primăriei municipiului Medgidia, în colaborare cu Casa de Cultură „I.N. Roman”. A fost organizat un spectacol prin care copiii care activează la Casa de cultură au adus un omagiu poetului, prin poezie și cântec. Copiii au interpretat poezii de dragoste semnate de Mihai Eminescu, precum „Iubind în taină” sau „Sara pe deal”, versuri dedicate naturii, „Lacul”, dar și omagiul adus țării noastre, „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”. Momentele muzicale au fost meritul grupului vocal-instrumental „Plai dobrogean”, care au pus versurile lui Eminescu pe acorduri de chitare. „Medgidia a omagiat astăzi poetul național Mihai Eminescu și Ziua Națională a Culturii Române. Colectivul Casei de Cultură I.N. Roman, profesori și elevi, au realizat un spectacol de o mare calitate, iar spectatorii au fost impresionați de momentul artistic. Fiind primul eveniment cultural al anului 2014, consider că sunt îndeplinite toate condițiile ca în 2014 toți tinerii talentați din Medgidia să fie aplaudați pentru contribuția lor la cultura națională”, a declarat primarul Marian Iordache.