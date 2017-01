Medalion simfonic şi gală de balet în week-end, la Teatrul Naţional „Oleg Danovski“

Medalion simfonic și gală de balet în week-end, la Teatrul Național „Oleg Danovski“

Orchestra simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” ne invită vineri, 1 aprilie, de la ora 19,00, la concert. simfonic. Spectacolul - Medalion Felix Mendelssohn Barthody cuprinde Uvertura „Visul unei nopți de vară”, „Nocturna”, „Marș nupțial”, Uvertura „Hebridele” și Simfonia nr. 4 „Italiana”. Dirijor va fi Tiberiu Oprea. Sâmbătă, 2 aprilie, de la ora 19,00 va avea loc gala de balet Chopiniana. Regia și coregrafia recitalului de balet sunt realizate de Elisabeth Pândichi Lux, Monica Cherecheș și Mihail Motovilov. Soliști sunt Monica Cherecheș, Aliss Tarcea, Irina Ganea Mihaiu, Eliza Maxim, Amalia Mândruțiu, Horațiu Cherecheș, Adrian Mihaiu, Sergiu Dan și Dan Dumbravă. Sâmbătă, 9 aprilie, de la ora 19,00, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” va prezenta premiera „Lucia di Lammermoor” de G. Donizetti, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei. Regia artistică este semnată de Anghel I. Arbore, scenografia - Cătălin I. Arbore, asistent regie - Sandra Răzvana Cernat, maestru cor - Adrian Stanache, pregătirea muzicală - Silvia Tigmeanu, Natalia Gribnic, Daniel Sărăcescu, regia artistică - Paul Lăcătușu. Soliști vor fi Ionuț Pascu, Cătălin Toropoc, Roxana Bageac, Mădălina Sandu, Doru Iftene, Ciprian Done, Constantin Acsinte, Bogdan Sandu, Lauren-țiu Severin și Daniel Stoica. Duminică, 10 aprilie, de la ora 19,00, Sala Teatrului va găzdui spectacolul de balet-comedie „Max și Moritz” de Wilhelm Bosch. Regia și scenografia sunt realizate de Peter Markus, punerea în scenă - Igor Kosak și Csaba Kvasz, decoruri - Dorin Gall, costume - Friederike Singer, asistent coregrafie - Monica Cherecheș. Soliști vor fi Horațiu Cherecheș, Adrian Mihaiu, Amalia Mândruțiu, Dan Dumbravă, Irina Ganea Mihaiu, C. Dragomir, Gelu Râpă, Antoniu Gheorghiu, Ștefan Răuț, Eliza Maxim, Anca Strnad, Delia Luca și Mihai Pâslaru.