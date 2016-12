MathSpace - concursul de matematică al echipajelor

În fiecare an, în luna octombrie, se sărbătorește Săptămâna Mondială a Spațiului, iar tema din acest an este DISCOVERY.Cu prilejul acestui eveniment, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” organizează a 11-a ediție a suitei de manifestări My Space, acțiune cuprinsă în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2015.Vineri, 30 octombrie, între orele 16,30-18, în cadrul proiectului, Colegiul va găzdui desfășurarea concursului de matematică pe echipe MathSpace.Vor putea participa la acest concurs elevii din clasele V-VIII, în echipe de câte patru.