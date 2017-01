Matei Vişniec, autorul de top de la Avignon

Matei Vișniec, autorul de top de la Avignon

În această perioadă, la Avignon se desfășoară cel mai important festival european de teatru, reunind cele mai bune producții de artă dramatică. La secțiunea off participă și actori ai Teatrului de Stat Constanța, în colaborare cu Compagnie du Grand Desherbage, care prezintă piesa „Sortez de l’armoire, Monsieur Cioran!”, după textul lui Matei Vișniec, „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”, în regia lui Radu Dinulescu. De asemenea, piesa „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte” se joacă în cadrul aceluiași festival, dar sub altă componență și viziune, în regia lui Radu Afrim. Matei Vișniec s-a născut în 1956 în România, petrecându-și copilăria la Rădăuți. A fost marcat de spectacolul de circ pe care l-a vizionat în orașul său natal, culorile și vivacitatea punând bazele acestei obsesii constructive pe care Vișniec și-o va concretiza în lucrările sale de mare anvergură. Piesele sale, deosebit de expresive, care ascund sub umorul delicios semnificații pline de profunzime, sunt încununate de succes, de altfel, din plin meritat de talentatul scriitor și regizor. În perioada comunistă, însă, unele dintre piesele scrise între 1977 și 1987 au fost cenzurate, dar circulau pe ascuns. După căderea comunismului, Vișniec a devenit cel mai jucat autor din România, „invadând” radiourile, televiziunea și teatrele. Valoarea îi este recunoscută nu doar pe plan național, fiind foarte apreciat și în străinătate. În octombrie 1996, Teatrul Național din Timișoara a organizat festivalul „Matei Vișniec”, în cadrul căruia au fost prezentate, de către 12 trupe de teatru, 10 din piesele sale. În 1987, Matei Vișniec a plecat la Paris ca turist, cerând azil politic în Franța. Se anga-jează, ulterior, la Radio BBC în Londra, unde lucrează timp de un an. Începe apoi studiile doctorale în Franța și în 1993 obține naționalitatea franceză, păstrând-o însă și pe cea română, iar în prezent se află la Paris, lucrând ca jurnalist la Secția Română de la Radio France Internationale. Autorul se bucură de aceeași apreciere ca și în țara natală, piesele sale fiind montate în peste 25 de țări. La festivalul de la Avignon din acest an, Matei Vișniec este cel mai jucat autor, dar și unul dintre cei mai apreciați. Ca dovadă, piesa „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte”, în regia lui Radu Afrim, a câștigat premiul Coup de Coeur de la Presse, fiind jucat la secțiunea Off, pe 10 iulie. Celălalt spectacol, în regia lui Radu Dinulescu, va continua să se joace pe scena teatrului Espace Roseau de la Avignon până pe data de 2 august.