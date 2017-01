Mărţişorul autentic reînvie tradiţia

La Târgul de la Muzeul de Artă populară

Mărțișorul autentic reînvie tradiția

Oferiți mărțișoare adevărate, păstrați o tradiție pur românească! Departe de ceea ce a fost odinioară, un talisman în alb-roșu sau alb-negru, ce-i ferea pe purtătorii săi de bolile provocate de schimbările climaterice, îi menținea sănătoși și, mai ales, feriți de deochi, mărțișorul constituie zilele acestea un bun prilej de a face o vizită pe platoul din fața Muzeului de Artă populară din Constanța. Circa 40 de expozanți oferă vizitatorilor și, implicit, cumpărătorilor desfătarea pasiunii lor pentru arta împletitului, a confecționatului din cele mai diverse materiale, de la ceramică, lemn, scoici, piele, sticlă, materiale textile, până la cocă coaptă și vopsită. Ieri, la prima oră, când participanții la târg încă își aranjau mesele, am recunoscut-o, printre vizitatori, pe Gabriela Barbu, îndrumătoarea cercului de meșteșuguri populare românești, de la Palatul Copiilor, interesată de culegerea de date pentru o posibilă monografie a acestei tradiții românești atât de dragi. „A oferi un mărțișor constituie o mică trimitere la tradiție”, declara Maria Magiru, directorul muzeului-gazdă. „Unii meșteșugari ne-au mărturisit că lucrează la obiectele expuse încă din toamnă. Constat cu plăcere că, an de an, numărul adepților crește, iar copii de la diverse instituții, fie că sunt grădinițe sau școli, ni se alătură cu multă pasiune și entuziasm. De asemenea, încântă privirea lucrările studenților la Facultatea de Arte”, afirma gazda târgului. Am remarcat cu plăcere obiectele expuse de artist plastic Cristina Nani, realizate preponderent în ceramică, ale Iustinei Ursu, picturi pe coji de nucă, sau ale Georgianei Toma, studentă anul IV arte, dar și ale elevilor de la Școala nr. 15 „Grigore Antipa” sau ale micuților de la Grădinița „Căsuța cu povești! Organizat în colaborare cu Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Constanța, evenimentul este deschis până duminică, 2 martie.