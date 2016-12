Mărţişor muzical la Teatrul de Operă

Mărțișor muzical la Teatrul de Operă

Teatrul Național de Operă și Balet Constanța, „Oleg Danovski” aduce constănțenilor un mărțișor muzical „A whole new world”. Sub bagheta lui Ionuț Pascu, duminică, 1 martie 2015, ora 19, constănțenii sunt invitați la un concert extraordinar. Concertul se adresează tuturor vârstelor, constănțenii având posibilitatea să-i urmărească pe soliștii Laura Eftimie, Smaranda Drăghici, Aida Pascu, Doru Iftene, Răzvan Săraru, asistați de Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.