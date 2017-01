Marş de protest şi petiţie împotriva reducerii orelor de sport

Marș de protest și petiție împotriva reducerii orelor de sport

Ştire online publicată Joi, 12 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În timp ce Asociația de rugby Galaxia Sport va organiza, astăzi, un marș la București, pe traseul Piața Victoriei - Calea Victoriei - Ministerul Educației, pentru a protesta față de intențiile ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, de a restructura programa școlară la educația fizică, pe site-ul www.petitieonline.ro, începând din 5 martie se găsește petiția împotriva modificării programei școlare prin reducerea numărului de ore de curs la disciplinele sport și limbi străine. Aseară, la închiderea ediției, semnatarul cu numărul 181 era prof. Constantin Grigoruță, de la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”. Publicăm doar câteva din opiniile constănțenilor postate pe acest site. „Aceste măsuri de așa-zisă reducere a numărului de ore în sprijinul elevului român denotă o gravă necunoaștere a situației învățământului la nivel european. Este inadmisibil ca într-o țară recent integrată european să se adopte asemenea măsuri care nu sprijină nici elevul, care n-a fost consultat și nici ideea de pluralism lingvistic. Înainte de a lua asemenea decizii ar trebui consultați și elevii și părinții. Eu cred că trebuie să manifestăm cât mai activ și pe o scară foarte largă în așa fel ca să ne facem auziți” (Mihaela Postelnicu, 55 ani) „Cred că ar trebui un referendum național la asemenea decizii care ne întorc nu înainte de 89, ci poate ne duc în Nigeria sau Somalia. Doamna Ministru să prezinte argumentația pentru această decizie făcută de un colectiv de psihologi și pedagogi cu cercetări în domeniu, plus specialiști în comunicare, rezolvarea situațiilor conflictuale, antropologie, medici pediatri. Dacă profesorii și elevii acceptă acest lucru e grav pentru viitorul nației, sau poate că asta se urmărește, îndobitocirea progresivă a școlii publice și implicit a generațiilor viitoare” (Sandina Vasile) „Despre învățământul de dinainte de 1989 se pot spune multe, dar trebuie să avem onestitatea să recunoaștem că în 1974 ministrul Mircea Malița a introdus limbile străine începând din clasa a II-a într-un context în care tinerii români nu prea aveau contact cu restul lumii. De altfel, în 1982, studiul limbilor străine în școli a fost limitat de ministrul Suzana Gâdea, care afirma că nu știe nicio limbă străină și totuși ajunsese ministru. Grozav titlu de mândrie, nu-i așa! Acum tinerii au acces la școli și locuri de muncă în oricare țară din Europa și nu numai. Nu știu dacă actualul ministru (o fi același din 1982?!) va fi constatat inutilitatea limbilor străine în devenirea sa profesională, dar cu siguranță în cea politică nu au fost un impediment; întrucât se pare că tindem să reducem totul la o populație alcătuită din votați și votanți, niciuna din cele două categorii nu are nevoie nici de limbi străine și nici de o dezvoltare armonioasă a tinerilor prin sport” (Amelia Luigi Toader, 60 ani) „Am făcut înot de mare performanță 7 ani de zile și acum sunt profesoară de limba franceză la liceu. Fără sport nu aș fi reușit să fiu ceea ce sunt azi. Și fără limbi străine nu poți reuși de azi înainte. Sport + Limbi Străine fac o pereche modernă și sănătoasă!!!! Sper că ați înțeles mesajul meu” (Dana Stavrositu, 32 ani) „Am simțit pe pielea mea ce înseamnă o oră de limbă străină în liceu... a trebuit să mă meditez pentru că vroiam să urmez facultatea de litere, iar ulterior am învățat mai multă engleză de una singură. Ne dorim cetățeni europeni. D-na ministru să nu uite că a mai zăpăcit o dată învățământul și nu e cazul să o mai facă... Oare învățământul chiar nu merită un ministru capabil?!” (Ruxandra Dristaru, 38 ani) „La cât se reduce educația pedagogică a așa-zișilor mi-niștri ai Educației nu m-aș mira dacă în școli s-ar face numai prezentări de modă” (Vanghele Culicea, 60 ani) „Schimbarea de dragul schimbării, nefundamentată pe un raționament logic și pe gene-rarea de beneficii palpabile nu poate fi decât nocivă. Este suficient faptul că, în prezent, elevii români «fentează» generalizat prezența la orele de sport, prin intermediul scutirilor contrafăcute, manufacturate la cerere de medicii de familie. Nu cred că mai e necesar să vorbesc despre beneficiile orelor de educație fizică asupra sănătății copiilor. Pentru cei care încă nu sunt pe deplin conștienți de efecte le sedentarismului și ale mâncării de tip «junk» sau fast-food, atât de populare în rândul tinerilor, recomand vizionarea documentarului «Supersize me», o oglindă extrem de realistă a realității actuale din societatea americană. Poate un astfel de rezultat este cel vizat de propunerile «inovatoare» ale doamnei Ministru al Educației. Sau poate pentru dânsa aberațiile duse la extrem constituie idealul de inovație... Trist, aș spune eu. Trist și dezonorant pentru o Românie a anului 2009, care se pretinde membră UE. Nu cred că ierarhizarea orelor din programa de învățământ în «mai mult sau mai puțin necesare», după criterii complet arbitrare și subiective este o soluție. Oare ce mai urmează? Cât despre orele de limbi străine, oare doamna ministru chiar nu a auzit de termenii «information society» sau «knowledge society»?? Este, oare, învățarea acestora, atât de nesemnificativă în contextul globalizării, al libertății de circulație și al estompării granițelor statale în cadrul UE? Sau poate o asemenea măsură ne-ar îmbunătăți prestația, ca actuali deținători ai funcției de Comisar pentru Multilingvism, prin Leonard Orban!!!!????? Limbile reprezintă însăși esența unității în diversitate, principiu fundamental al Uniunii Europene. Cunoașterea a cât mai multe limbi contribuie la o mai bună înțelegere a activităților și a documentelor europene. Precizez că nu sunt cadru didactic, însă vreau să-mi exprim indignarea și speranța ca cineva să intervină pentru cenzurarea imaginației creatoare a doamnei Ministru al Educației (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) și al reformelor discreționare de acest tip” (Mădălina Rădulescu, 23 ani)