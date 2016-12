Mărire şi decădere la concursul pentru directori. "La proba următoare nu avea rost să mă mai prezint, că oricum nu conta!"

Mărire și decădere la concursul pentru directori. "La proba următoare nu avea rost să mă mai prezint, că oricum nu conta!"

Chiar dacă păreau floare la ureche următoarele două probe orale din cadrul concursului pentru funcția de director și director adjunct, iată că rezultatele celei de-a doua zile de evaluări au uimit destui oameni din sistem, fiind înregistrate patru respingeri, dar și două punctaje maxime.Dacă actualul director al Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca” - prof. Elena Gogu, a impresionat prin CV-ul său obținând 50 de puncte, în schimb prof. Doinița Sârbu a obținut punctaj maxim la interviu.Întrebată care a fost punctul forte al interviului său, prof. Doinița Sârbu ne-a sugerat să întrebăm comisia, condusă de inspector școlar Adriana Popescu. Totuși, ne-a mărturisit că a pregătit foarte serios analiza planului de dezvoltare internă (PDI). „Aveam un PDI întocmit în 2012 pentru o perioadă de cinci ani. Metodologia prevedea două situații: în cazul existenței unuia sau întocmirea unui PDI nou. Și în completare, candidatul mai avea de făcut un plan operațional pe un an. Așadar, l-am analizat pe cel existent, chiar dacă nu era întocmit de mine, ci de echipa directorului care fusese înaintea mea. Mi-am asumat o parte din țintele strategice care erau acolo, dar am propus și altele, am făcut modificări ale viziunii și misiunii și am argumentat foarte bine toate schimbările și toate modificările. Cred eu că acest lucru a plăcut. La toate concursurile la care m-am prezentat eu m-am pregătit și nu este neapărat o surpriză că am luat acest concurs”, a adăugat prof. Doinița Sârbu.În schimb, colega sa Georgeta Ghețu, director la Grădinița cu program normal „Rița Gărgărița”, tot din Agigea, a avut surpriza unui punctaj sub barem la CV. „Eu nu mi-am imaginat vreodată că docu-mentele pe care le pui pe o platformă, care se închidea, se bloca, iar dacă îi dădeai finalitate nu însemna salvarea lor ca să le mai introduci o dată. Foarte mulți dintre noi i-am dat finalitate și din acest motiv nu am reușit să ne introducem datele. Oricum nu am auzit niciodată să fii admis să intri în concurs, să dai prima probă scrisă și după aceea să te pice la dosar. Nu am auzit așa ceva! E puțin invers! Iar la proba următoare nu avea rost să mă mai prezint că oricum nu conta. Doar așa, să mă stresez?”, ne-a explicat prof. Ghețu.În aceeași situație cu prof. Ghețu, respectiv punctaj sub 35 minim admis, s-au aflat prof. Georgiana Ionescu (Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon), prof. Constanța Ismail (Liceul Tehnologic „Jean Dinu” Adamclisi) și prof. Aneta Săndulescu (Școala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă).Așadar, celor 30 de candidați picați la proba scrisă li se adaugă alți patru, deocamdată.Astăzi se vor afla în focurile interviurilor candidați de la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”, de la Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru”, de la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” (prof. Simona Balteș s-a înscris și pentru funcția de director la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”), Colegiul Tehnic „Tomis”, grădinițele cu orar prelungit „Steluțele mării”, „Amicii”, „Azur”, „Norocel”, „Perluțele Mării”, nr. 42, „Lumea Poveștilor”, Colegiul Tehnic de Marină „Al. I. Cuza”, Școala Gimnazială nr. 5.