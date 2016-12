Marin Mincu lansează două cărţi la Bookfest 2009

Marin Mincu lansează două cărți la Bookfest 2009

În perioada 17-21 iunie, în cadrul Complexului Expozițional Romexpo din București se desfășoară ediția 2009 a Bookfest, organizat de Asociația Editorilor din România. Scriitorul constănțean Marin Mincu nu va lipsi de la Bookfest, el lansându-și pe 19 iunie antologia poetică „Proba de gimnastică”, la ora 16, Stand D 44, urmând ca un forum pe acest subiect să aibă loc la ora 18. De asemenea, prof. Mincu își va lansa lucrarea „Cvasitratat de/spre literatură” duminică, 21 iunie, ora 11, la Standul B 9 din Complexul Romexpo. Dintre lansările de carte care vor avea loc la Bookfest 2009, amintim: r „Frații Presniakov. Ucide arbitrul”, în traducerea fraților Vakulovski, editura Art. Invitați: Mihail Vakulovki, Mitoș Micleu-șanu, Laura Albulescu. r „Era supărăcioșilor”, Toader Paleologu, editura Curtea Veche. Invitați: Toader Paleologu, Doina Jela r „Poetry performance”, Chris Tănăsescu, Grigore Negrescu – Hermaia, editura Vinea. Invitați: Paul Cernat, Antonio Patras, Simona Popescu, Adam J. Sorkin, Nicolae Tzone r „Un experiment politic românesc: Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD”, Alexandru Radu. Invitați: Ion Cristoiu, Cristian Preda, Cristian Pâr-vulescu, Teodor Meleșcanu r Caietele Eminescu, Noica, Cioran, editura Sitech. Invitați: acad. Eugen Simion, acad. Dimitrie Vatamaniuc, Mihai Sorop, Marin Diaconu, Lucian Dindirica, Constantin Barbu r „Cum să te ratezi ca scriitor”, Alex Ștefănescu, editura Humanitas. Invitați: Alex Ștefănescu, Ion Caramitru, Dan Boerescu, Lidia Bodea. r „Lumea în două zile”, George Bălăiță, editura Polirom. Invitați: Eugen Negrici, Gabriel Dimi-sianu, Paul Cernat, Daniel Cris-tea-Enache r „Jurnal”, Oana Pellea, editura Humanitas. Invitați: Oana Pellea, Ioana Pârvulescu, Dan C. Mihăilescu, Gabriel Liiceanu r „Cărțile actorilor”, coord. Cris-tina Gavrilă și Florina Pârjol, Time Out. Invitați: Dan Puric, Florin Piersic jr, Florina Zam-firescu r „Cum să devii un nimeni”, Iulian Comănescu, editura Huma-nitas. Invitați: Iulian Comănescu, Radu Garmacea. Tot în cadrul Bookfest va avea loc și decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor pe 2008, eveniment care va avea loc joi, 18 iunie, ora 17, în zona E (pavilionul 13). Nu vor lipsi nici filmul și muzica de la eveniment, astfel că participanții la Bookfest vor avea ocazia să vadă imagini de la festivalul de film TIFF, dar vor putea asista și la concerte susținute de trupele The Amsterdams, Byron, Grimus și Alexandrina Hristov. Programul integral al Bookfest poate fi consultat pe site-ul www.bookfest.ro.