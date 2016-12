Mari actori români despre bădăranii zilelor noastre

La un an de la premiera națională a Teatrului Metropolis, în noua viziune regizorală a lui Dan Tudor, piesa „Bădăranii”, de Carlo Goldoni, a putut fi vizionată și de numeroșii constănțeni care au ales să petreacă o seară de marți la Casa de Cultură din Constanța, în compania bunei dispoziții.În discordanță cu cei patru „urși bădărani” serioși, tacticoși, sobri, ponderați, dar extrem de misogini, interpretați de patru mari actori ai scenei românești, cele trei neveste populează spațiul sonor, parcă într-o întrecere a tonalităților.În timp ce Margarita, interpretată de Carmen Trandafir, pendulează între blândețe impusă și enervare exacerbată, Felice (Cecilia Bârbora) pare mai ponderată, dar vicleană. În schimb, personajul Marina este extrem de însuflețit de interpretarea Gabrielei Popescu, al cărei timbru ascuțit o face inconfundabilă.Timp de două ore, am asistat la transpunerea eternului conflict dintre generații, la victoria nu atât a femeii asupra bărbatului, cât a sentimentului asupra egoismului.La final, constănțenii au aplaudat îndelung ieșirea la rampă a celor patru mari… „Bădărani”: Gheorghe Visu, Eusebiu Ștefănescu, Costel Constantin și Mircea Albulescu.Au mai urcat pe scena constănțeană Miriam Rizea, Adrian Anghel, Sergiu Fleșner, Alexandru Stanciu, Horia Muntean, Walid Ellenthey, Dan ApăvăloaieiLa finalul spectacolului, i-am provocat pe artiști să ne declare cine consideră că mai sunt bădăranii zilelor noastre. Costel Constantin: „Noi am oferit un spectacol, dar dacă ar fi să ne gândim la bădăranii adevărați, ăia n-au nici un haz și mai sunt și prea mulți”. Gabriela Popescu: „Ehe, asta e o calitate care nu se pierde, iar spectacolul din seara aceasta a fost pe gustul multor femei cu siguranță”.La conferința de presă aflasem deja opinia maestrului Mircea Albulescu despre actualii bădărani: „Fiecare am făcut măcar o dată în viață un gest bădărănesc. Împrejurarea te califică drept bădăran. Nu există butada: bădăran te naști, bădăran mori. Un om nu poate fi singur în pădure. Mitocan este o relație. Chiar și față de un câine”. Căruia i s-a adăugat părerea lui Eusebiu Ștefănescu, care ne-a invitat să ne uităm în Parlamentul României.